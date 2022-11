'2Doc: Children of the Mist' bij de VPRO

In de bergen van Noord-Vietnam woont de twaalfjarige puber Di. Ze behoort tot de Hmong, een etnische minderheid waar meisjes op heel jonge leeftijd trouwen. Maar Di leert op school én op haar telefoon dat de wereld groter is...

'Children of the Mist' van regisseur Diem Ha Le is een indrukwekkend verhaal over de botsing tussen oude gebruiken en moderne waarden.

Di is een levendige puber van twaalf jaar die opgroeit in een dorp in de mistige bergen van Noord-Vietnam. Ze behoort tot de Hmong, waar het traditie is dat meisjes vroeg trouwen. Vaak gaat hieraan een bridenapping vooraf, waarbij de bruid ‘ontvoerd’ wordt door haar toekomstige echtgenoot. Zo verging het ook Di’s zus en hun moeder.

Maar Di is de eerste van haar familie die de mogelijkheid heeft om naar de middelbare school te gaan. Daar leert ze hele andere waarden en normen; de leraren moedigen de kinderen aan om zo lang mogelijk door te studeren, terwijl de meeste ouders willen dat ze meehelpen op het land. Bovendien is Di vergroeid met haar mobiele telefoon, waardoor haar blik op wereld ook veel verder reikt dan het dorp waar ze opgroeit. Ondanks dat ze weet dat ze vanwege kidnapgevaar uit de buurt van jongens moet blijven, neemt ze toch een vriendje en 'laat' zich kidnappen. Dat was niet helemaal de bedoeling, want Di heeft nog andere plannen. Ze komt steeds meer op voor haar zelfstandigheid, en heeft daarbij misschien stiekem wel de steun van haar moeder.

In 'Children of the Mist', de eerste lange documentaire van regisseur Diem Ha Le, komt de maker dicht bij de familie en geeft een indrukwekkend beeld van de botsing tussen oude gebruiken en moderne waarden.

Winnaar van de IDFA prijs voor beste regisseur 2021.

Regie: Diem Ha Le

'2Doc IDFA Primeur: Children of the Mist' (Vietnam, 2021, 92 min), donderdag 17 november om 22.30 uur bij de VPRO op NPO 2.