'2Doc' bij BNNVARA over mantelzorg: 'Oma en Chris & de Rode Auto'

Foto: © BNNVARA 2020

In de warme en ontroerende documentaire 'Oma en Chris & de Rode Auto' portretteert Ingrid Kamerling haar grootmoeder en neef.

Oma Hildegard (94) en haar kleinzoon Chris (30) zijn twee avonturiers in het zorgsysteem. Chris is een bijzondere jongen, hij woont in een woongroep en zorgt drie dagen per week voor zijn oma. Samen delen ze een passie voor reizen, kijken ze graag naar de bekende Franse film Intouchables en geloven ze dat niets in het leven onmogelijk is. Tegen het advies van de familie in neemt Chris zijn oma mee op hun laatste reis naar Luxemburg.

De dagelijkse thuiszorg zorgde goed voor Hildegard, maar avontuurlijk kon je haar leven niet meer noemen. Ingrid: 'Toen Chris me vertelde dat hij er samen met Hildegard tussenuit zou knijpen, wist ik dat ik een mooie rode draad voor de film te pakken had. Ik voelde dat er een universeel verhaal zat in deze twee personen die elkaar vonden in hun imperfecties. Ze waarderen elkaars gebreken en geven elkaar de vrijheid om zichzelf te zijn.'

'Oma en Chris & de Rode Auto' is maandag 9 maart om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.