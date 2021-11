'100 Dagen in je Hoofd': uit het hoofd

Tim den Besten en Nicolaas Veul dompelen zich in '100 Dagen in je Hoofd' als bijzonder stagiair onder in de wereld van de psychiatrie. In de zesde en laatste aflevering krijgen Tim en Nicolaas het werk steeds beter in de vingers, maar worden ze door sommige cliënten nog steeds verrast.