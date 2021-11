'100 Dagen in je Hoofd': een grote verkenningstocht

Tim den Besten en Nicolaas Veul dompelen zich in '100 Dagen in je Hoofd' als bijzonder stagiair onder in de wereld van de psychiatrie. In de derde aflevering komen Tim en Nicolaas steeds meer te weten over het ziektebeeld van hun cliŽnten.

Tim kan het niet laten om Mayte, die aan het afkicken is, te vragen naar details over haar drugsgebruik, iets wat bij de begeleiders op de afdeling niet in goede aarde valt. Nicolaas wordt in vertrouwen genomen door Jan, een man die zijn medicatie weigert omdat hij meent dat er verschrikkelijke dingen gaan gebeuren als hij de medicijnen inneemt. Het voorgevoel van Vince over zijn vader blijkt terecht.

Over '100 Dagen in je Hoofd'

Tim den Besten en Nicolaas Veul verkennen als bijzonder stagiair in een psychiatrische kliniek in Eindhoven wat er omgaat in mensen die kampen met ernstige geestelijke problemen. Wat is dat eigenlijk, wat we in de volksmond ‘gek’ noemen? Tijdens hun stage weten Tim en Nicolaas niet alleen steeds dieper door te dringen in het hoofd van psychiatrische cliënten, maar ontrafelen ze langzaam maar zeker ook de ‘gekte’ in hun eigen hoofd.

'100 Dagen in je Hoofd', donderdag 4 november om 20.55 uur bij de VPRO op NPO 3.