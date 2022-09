Zuhal Demir, Elke Clijsters en Flor Decleir leggen elkaar het vuur aan de schenen in 'BV Darts'

In de derde poulewedstrijd van 'BV Darts', donderdarts 22 september om 21u20 bij VTM 2, scherpen twee Limburgse pitbulls en een amusante speelvogel de pijlen. Vlaams Minister Zuhal 'Dynamite' Demir, Elke 'Sporty Spice' Clijsters en Flor 'The Wizard' Decleir nemen het tegen elkaar op.

Vrouwen aan de macht? Het trio trakteert het uitgelaten publiek in ieder geval op spannende wedstrijden om duimen, vingers en dartpijlen bij af te likken. Als een pitbull bijt ze zich vast in de meest explosieve dossiers, maar schieten er ook vonken uit haar dartpijlen? Die richtte Zuhal Demir tijdens haar eerste trainingen voornamelijk naar… de grond. Kim Huybrechts to the rescue! De topdarter helpt de Vlaamse Minister met een opvallende trainingstechniek.



Bekijk de preview hier:

Voetbal, tennis, turnen of padel: de familie Clijsters blinkt uit in een hele resem sporten. Maar kan Elke ook darts aan het rijtje toevoegen? Zoals het een echte topsportster betaamt duikt Elke uiterst professioneel de wereld van het darts in. Maar zijn haar op maat gemaakte dartpijlen en topsportmentaliteit bestand tegen de toverkunsten van ‘The Wizard’?



Zorgt hij voor magie door de ene na de andere tripple uit zijn hoed te toveren? Als jongste telg uit een roemruchte acteursclan en met zijn droge humor tovert Flor in ieder geval heel wat lachsalvo’s tevoorschijn bij het publiek. Maar vindt deze speelvogel ook de focus die broodnodig is om dit mentale spelletje te winnen?

'BV Darts', donderdag 22 september om 21.20 uur bij VTM2