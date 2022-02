Zondag weer nieuwe onthullingen uit het verleden in 'Twee Zomers'

Foto: Eén/VRT - © Panenka 2022

'Twee Zomers' vertelt het verhaal van een groep boezemvrienden wiens vertrouwen in elkaar op de proef wordt gesteld wanneer een aantal van hen wordt afgeperst met iets dat dertig jaar eerder is gebeurd. De reeks speelt zich af op twee tijdsniveaus: in het heden en in de jaren negentig.

De eerste zomer: het is de ochtend na de feiten en de jongens beseffen maar al te goed wat er de avond voordien gebeurd is. Wanneer Sofie zich niks lijkt te herinneren, verbranden ze de tape met het bewijs. Intussen op het eiland: nu ook Didier op de hoogte is van de video, voelen de drie mannen Luk aan de tand. Didier bekent aan Peter en Stef dat hij Lia al heeft ontmoet, tien jaar geleden…

'Twee Zomers', zondag 20 februari om 20.40 uur op Eén.