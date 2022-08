Zondag neemt 'Koolputters' eeen kijkje in de cité

Op 30 september 1992 ging de laatste Limburgse steenkoolmijn dicht. Dertig jaar later schetst de vijfdelige documentaire Koolputters de fascinerende geschiedenis van de Limburgse mijnen aan de hand van unieke getuigenissen van ex-mijnwerkers en hun familieleden.​

In de vierde aflevering nemen de koolputters ons mee naar de cité. ​ De mijn was immers veel meer dan de donkere gangen onder de grond. Ook het familiale leven bovengronds werd helemaal beheerst en georganiseerd door de mijn, in wijken en buurten waar de mijnwerkers samen leefden.

'Koolputters', zondag 21 augustus om 20.10 uur op Canvas.