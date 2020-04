Zondag de laatste aflevering van 'Blind Getrouwd'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Gemiddeld 1.174.402 kijkers (goed voor een marktaandeel van 38,2%; VVA 18-54, live +7) volgden de voorbije tien weken de romantische en minder romantische perikelen van Sonny, Laura, Christophe, Nick, Tatiana, Lothar en Winnie en Jonah.

Vanaf het moment dat ze het nieuws kregen dat de experten een partner voor hen vonden, tot het moment waarop ze na zeven weken huwelijk beslisten om getrouwd te blijven of niet. Op zondag 26 april springt de finale van 'Blind Getrouwd' enkele maanden vooruit: hoe gaat het nu met iedereen? En dé vraag die iedereen zich stelt: zijn Winnie en Jonah 7 maanden na hun huwelijk nog steeds gelukkig getrouwd?

Deze finale van 'Blind Getrouwd' werd deels voor de coronamaatregelen gefilmd en deels tijdens de social distance maatregelen. Daarom worden de deelnemers niet met z’n allen herenigd, maar worden gezamenlijke opnames afgewisseld met videogesprekken tussen de deelnemers onderling, die van mekaar ook wel eens willen weten hoe het nu eigenlijk zit.

Jonah is dezer dagen volop zijn huis aan het verbouwen om daar na enkele jaren zwoegen eindelijk in te kunnen trekken. De vraag is: wordt het met Winnie, of zal hij alleen verhuizen?

Laura kaart met haar familie na over haar huwelijk met Sonny. Of ze nu bijvoorbeeld spijt heeft dat ze Sonny op hun huwelijksdag heeft meegenomen naar het graf van haar mama? Laura belt ook met Lothar om te polsen hoe het nu met hem gaat, en we komen te weten of hij nog contact heeft met Tati.

Lothar stelt Christophe via Skype dan weer de vraag die heel Vlaanderen graag zelf wil stellen: hebben de twee ondertussen nog geen spijt van hun beslissing om uiteen te gaan? De kijker ontdekt het tijdens een uitje van de twee.

Inschrijven voor een nieuwe reeks van Blind Getrouwd kan nu via vtm.be

Ben jij 25 jaar of ouder en heb je de ware nog niet gevonden? Voel je desondanks toch huwelijkskriebels? En wil jij je op basis van de wetenschap laten matchen door een team van experten? Meld je dan nu via vtm.be aan voor dit unieke relatie-experiment!