Zitten de kandidaten van 'Bestemming X' écht op een boot en welk bommetje dropt Kevin Janssens?

Maandag worden in 'Bestemming X' de zintuigen van de kandidaten extra aangescherpt. Voor de tweede keer op deze reis lijkt de bus het water over te steken.

Maar is dat ook echt het geval? Of worden ze, net zoals aan het begin van hun avontuur, misleid? 'We zijn precies aan het varen', klinkt het bij Emiel. 'Maar vorige keer in de mobilhome had ik exact hetzelfde gevoel…', gaat hij verder. 'Je ziet de bus toch bewegen', reageert Dorien. Zeno en Gino zijn dan weer niet overtuigd. 'Heb jij kettingen gehoord om de banden van de bus vast te zetten? Ik niet. No way dat we op het water zitten!' Tussen de discussies door dropt Kevin Janssens, tegen alle verwachtingen in, een boodschap die niemand had zien aankomen

