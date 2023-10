Zes gedreven wetsdokters tonen verbijsterende en waargebeurde whodunits in 'Moordzaken: Wetsdokters'

Een lijk. En één iemand die de laatste ogenblikken van het slachtoffer kan reconstrueren. 'Moordzaken: Wetsdokters' volgt zes specialisten in de forensische geneeskunde, elk gedreven door het verlangen naar gerechtigheid. Vanop de grimmige crime scene tot in de sombere autopsiezaal.

Hoe gaan ze te werk op de plaats delict? Wat ontdekken ze op de autopsietafel? Welke beelden staan gebrand op hun netvlies? En hoe combineren ze deze ongewone job met hun privéleven? Zes wetsdokters vertellen over de verbijsterende en waargebeurde whodunits, die zich afspelen in Vlaamse dorpen en steden.

Professor dr. Wim Van de Voorde, UZ Leuven

Professor Dr. Wim Van de Voorde is hoogleraar aan de KU Leuven en het diensthoofd van de afdeling forensische geneeskunde aan het UZ Leuven. Met een loopbaan van meer dan 25 jaar heeft hij een onuitwisbare stempel gedrukt op de forensische geneeskunde, met betrokkenheid in tal van grote dossiers zoals de zaak Ronald Janssen, de zaak Pandy en de terreuraanslagen in Zaventem.

'Aan het einde van mijn carrière is mijn rugzak wel goed gevuld. Er zijn gelukkig genoeg andere zaken in het leven die je helpen relativeren, maar sommige dingen vergeet je nooit.'

Dr. Joris Vranken, UZ Leuven

Met dokter Joris Vranken verwelkomt het nieuwe seizoen van 'Moordzaken: Wetsdokters' een nieuw gezicht. Als jong talent maakt hij deel uit van het team van professor Van de Voorde aan het UZ Leuven. Hij werkte o.a. mee aan het onderzoek naar de terreuraanslagen in Zaventem en de kindermoord op 6-jarige Ryan.

'Het is niet het lichaam onderzoeken dat het meest confronterend is, wél het verdriet bij de nabestaanden van de slachtoffers.'

Dr. Diona D’Hondt, UZ Antwerpen

Al meer dan tien jaar is dokter Diona D’Hondt wetsdokter aan het UZ Antwerpen. Als forensisch specialist maakte ze dan ook al het verschil in tal van dossiers zoals de zaak Julie Van Espen.

'Wij zijn niet altijd somber als wij een autopsie doen. Meestal zetten wij ook wat achtergrondmuziek op en proberen we het wat luchtig te houden. Misschien is dat voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen, maar we kunnen ook niet alles meenemen naar huis.'

Dr. Wim Develter, UZ Leuven/ Heilig-Hart ziekenhuis Lier

Dokter Wim Develter startte zijn carrière bij de dienst forensische geneeskunde in het UZ Leuven en maakte recent de overstap naar het Heilig-Hart ziekenhuis in Lier, waar hij aan de slag is als patholoog. Hij geeft nog geregeld advies in cold cases en lopende zaken, en werkte o.a. mee aan de dossiers rond de terreuraanslagen in Zaventem, de tsunami in Thailand en de crash van de MH17 in Oekraïne.

'Al van kleins af aan was ik gefascineerd door de dood. Als ik in de tuin of langs de weg iets vond dat was aangereden, wou ik altijd weten wat er precies gebeurd was.'

Dr. Evy De Boosere, UZ Gent

Dokter Evy De Boosere was jarenlang werkzaam bij de dienst forensische geneeskunde aan het UZA. Enkele jaren geleden maakte ze de overstap naar UZ Gent, waar ze op dit moment als hoofd van de gerechtelijke geneeskunde een nieuwe afdeling uit de grond stampt. Intussen is ze al meer dan 23 jaar werkzaam als wetsdokter en deed ze o.a. onderzoek naar de aanslagen in Maalbeek, de zaak Leopold Storme en nog vele andere.

'Aan een patiënt kan je vragen: Wat scheelt er? Wat zijn je symptomen? Maar bij een overleden slachtoffer kunnen we alleen maar zaken vaststellen en een aantal mogelijke hypotheses naar voren schuiven. Vandaar dat wij altijd zeggen dat we de doden laten spreken.'

Professor dr. Werner Jacobs, UZ Antwerpen

Professor Dokter Werner Jacobs staat aan het hoofd van de dienst gerechtelijke geneeskunde aan het UZA en is ook hoofddocent gerechtelijke geneeskunde aan de UAntwerpen. Met 20 jaar ervaring als wetsdokter, trad hij al meer dan 300 keer op als expert voor het Hof van Assisen en werkte hij onder andere mee aan de zaak Kim De Gelder en Hans Van Themsche.

'De wetsdokter is de laatste die een dode zijn verhaal nog kan laten doen en zo misschien de dader voor de rechtbank kan brengen.'

