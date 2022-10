Zenuwslopende laatste minuten voor Arne en Sander in 'LEGO MASTERS'

Twists, twists én nog eens twists. Dat is waar het nu zaterdag 15 oktober om draait bij 'LEGO MASTERS'. Volgende week is de halve finale en daar zullen slechts 4 teams aan deelnemen.

'Al is het niet zeker dat het deze 4 teams zullen zijn', begint co-host Jamai. Niemand snapt wat hij bedoelt. 'Wat ik jullie wel kan meegeven is dat je best niet als laatste eindigt vandaag.' De kandidaten moeten zich dus éxtra hard bewijzen. Ze staan voor een aartsmoeilijke opdracht en moeten een iconische filmscène in 3D bouwen. Het mag geen exacte replica worden, een eigen twist is belangrijk én doorslaggevend. Arne en Sander wagen zich aan de schattige scène van E.T. Wat goed begint, krijgt vlak voor het einde een serieuze twist. Het hoofd van E.T. is veel te zwaar…

Valt het hoofd van E.T. of valt het niet? Welke twist betovert de jury en wie stoot door naar de halve finale? Dat ontdekken de kijkers nu zaterdag 15 oktober om 20.30 uur in 'LEGO MASTERS' bij VTM of op VTM GO.