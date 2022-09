Zenuwslopende laatste 2 minuten voor Noah en Rik in 'Lego Masters'

In 'LEGO MASTERS' staan de teams nu zaterdag 10 september om 20u30 voor een hele bijzondere opdracht: ze moeten een unieke onderwaterwereld bouwen. En meer nog, hun bouwwerk zal bij de onthulling ook echt te water gaan.

'Jullie bouwwerk moet tot leven komen wanneer het onder water komt te staan. Er moet dus echt iets veranderen als het in het aquarium zakt', kondigt BRICKMASTER Esmee aan. En dat is behoorlijk lastig, want niemand, zelfs BRICKMASTER Esmee niet, kan precies voorspellen of LEGO nu wel of niet drijft. Bij duo Noah en Rik loopt het in de laatste 2 minuten mis...

Krijgen Noah en Rik hun bouwwerk op de valreep nog af of moeten de bouwers met lege handen richting de jury? En wie bouwt de mooiste onderwaterwereld? Dat ontdekken de kijkers nu zaterdag 10 september om 20.30 uur in LEGO MASTERS bij VTM of op VTM GO.