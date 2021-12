Zaterdag zie je Tom Lenaerts in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Tom Lenaerts heeft de hand in heel wat van de allerbeste formats uit de televisiegeschiedenis: 'Schalkse Ruiters', 'De Mol' en 'De Pappenheimers'. Tom schreef n regisseerde ook fictiereeksen als 'De Parelvissers' en 'Met Man en Macht' en 'Twee Zomers', een fictiereeks die in 2022 op En wordt uitgezonden en daarna wereldwijd gaat via Netflix.

Het begon allemaal toen Mark Uytterhoeven hem ontdekte bij de Belgische Improvisatie Liga. Uytterhoeven vroeg hem om mee te werken achter de schermen van het legendarische Morgen maandag. Tom maakte zijn televisiedebuut in de improvisatieshow 'Onvoorziene Omstandigheden'. Hij was de helft van het duo in het onvergetelijke 'Schalkse Ruiters' en de populaire host van 'De Pappenheimers'.

Na heel wat jaren Woestijnvis richtte hij in 2014 samen met Kato Maes een eigen productiehuis op: Panenka. Een productiehuis met als slogan: Tv als een Panenka, een vermetel schot op doel, een penalty met lef én fijngevoeligheid. Ook hier stond kwaliteit voorop. Vandaag zoekt Tom eerder een plek achter de camera op. Maar dan wel een waar nog altijd heel mooie programma’s gemaakt worden. Hoewel hij bijzonder sociaal en gevat overkomt, ziet Tom Lenaerts zich niet als een sociale mens. En interviews geven, daar houdt hij al helemaal niet van. Dat belooft voor zijn gesprek met Thomas! 'Alleen Elvis Blijft Bestaan', zaterdag 4 december omstreeks 22.00 uur op Canvas en VRT NU en herhaling op Canvas op zondag om 18.00 uur.