Zaterdag in 'Vranckx': Klimaatslaven

India is de trieste koploper als het op slavernij aankomt. Nergens anders ter wereld belanden meer vrouwen in de prostitutie of werken ze als huisslaaf. Ook klimaatverandering werkt mensenhandel en slavernij in de hand. Hoe dat kan onderzoekt Nomade Jan De Deken.

Lalita (25) werd verkocht als bruid. 'Zes maanden lang werd ik verkracht. Opnieuw en opnieuw. Ik zat heel die tijd opgesloten.' Lalita kon gered worden en nu reist ze door India met een bus vol lotgenoten. Met deze tocht van de waardigheid willen de slachtoffers hun verhaal naar buiten brengen en zo vechten tegen slavernij. 'Wat mij overkomen is, mag met geen enkel ander meisje gebeuren. Daarom is deze reis zo belangrijk voor mij.'

Jan trekt verder naar Sonagachi in Calcutta, de grootste prostitutiebuurt van India. Sapna trouwde met een mensenhandelaar en die dwong haar in de prostitutie. Nu baat ze zelf een bordeel uit. Uitgebuit worden of zelf uitbuiter worden. Dat was de keuze. ''Maar eigenlijk wil ik hier weg.' Negen maanden na de eerste opname keert Jan terug om te kijken hoe het Sapna vergaat.

Ruchira Gupta is activiste in Sonagachi: 'De meeste meisjes komen hier aan wanneer ze tussen de negen en dertien jaar oud zijn. Ze kunnen niets voor zichzelf beslissen. Vaak zitten ze hier door hun vader of hun broers of zelfs door omstandigheden. Door overstromingen en extreme droogte zijn mensen op de vlucht. Mensenhandelaars maken misbruik van de meisjes en brengen ze naar hier.' Veel meisjes in deze buurt zijn klimaatvluchtelingen uit de Sundarbans, de mangrovebossen in de delta van de Ganges.

