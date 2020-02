Zaterdag in 'Vranckx & de Nomaden': Kleine overlevers

Een team van Belgische architecten trekt naar Noord-Irak om er een centrum voor traumatherapie te bouwen met duurzame tenten. Nomaden Lotte Knaepen en Lisa Matthys gaan mee.

Ze willen kennis maken met de kinderen die er later terecht zullen kunnen. Die hebben veel gezien en meegemaakt, maar Lotte en Lisa willen vooral focussen op hun creativiteit, moed en veerkracht.

De stad Sharia is de thuisbasis van Koerdische Jezidi’s. Een volk dat door IS werd vervolgd, verdreven en mishandeld. In Augustus 2014 kwamen in Sharia op enkele dagen tijd 46.000 vluchtelingen toe, ze werden door IS verjaagd uit hun stad Sinjar.

De NGO Panaga organiseert therapiesessies voor getraumatiseerde kinderen. 'Mijn broers werden soms door IS opgesloten tussen onthoofde lichamen', vertelt Zamaan (12). 'Daarna werden ze teruggebracht maar ze waren er heel slecht aan toe. Ze herhaalden de slogans van IS. Maar sinds ze in therapie zijn, gaat het veel beter.'

'Met het Maggie-concept kunnen we hier een soort van pop-upschool maken op heel korte tijd', legt architect Benjamin Denef uit. 'Het is een constructie die eruit ziet als een tent en even snel rechtstaat als een tent, maar door ze op te vullen met lokale materialen maken we van de tent een gebouw. Ze krijgt een lange levensduur en een hoge isolatiewaarde.' En het werd echt teamwork. 'De kinderen die hier later naar school zullen komen, zijn ook komen helpen.'

Een reportage van Lotte Knaepen en Lisa Matthys © 2020

Met steun van het Fonds Pascal Decroos

'Vranckx', zaterdag 29 februari om 20.05 uur op Canvas.