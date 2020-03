Wout Bru en Marc Coucke zoeken nieuw personeel in 'De Sollicitatie'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Een sollicitatiegesprek: heel veel Vlamingen krijgen ermee te maken en voor velen onder hen is het zelfs één van de spannendste momenten uit hun leven. 'De Sollicitatie' zit in het derde seizoen - vanaf maandag 16 maart - opnieuw dicht op de huid van de werkgevers en potentiële werknemers.

Discreet opgestelde onbemande camera's registreren het levensbelangrijke gesprek en zoomen in op de nervositeit, de uitschuivers en de gloriemomenten. De VIER-kijker volgt de kandidaten van begin tot einde zowel vóór, tijdens als na het sollicitatiegesprek.

In elke aflevering werft één bedrijf iemand aan uit een poule van vier sterke kandidaten. Het duurt slechts 10 seconden om een eerste indruk te maken, maar gelukkig krijgen de sollicitanten een half uur de tijd om hun vakkennis, talenten en passie voor de job uit de doeken te doen en hun toekomstige werkgever te overtuigen. Elke kandidaat - jong of oud, ervaren of niet - maakt kans op de job, maar wie legt uiteindelijk het beste gesprek af?

Aflevering 1

In de eerste aflevering strijden vier mensen om een felbegeerde plaats in het restaurant van topchef Wout Bru in Durbuy: La Bru’sserie. Het restaurant kadert in het project van de bekende ondernemer Marc Coucke. Marc en Wout zoeken heel dringend gedreven keukenpersoneel. De kok, patissier of sommelier die hier een job krijgt, schrijft mee een stukje geschiedenis. Het loon: 2500 euro bruto. 'We verwachten iemand die flexibel en stressbestendig is en toch een minimum aan vakkennis heeft"' vertelt Wout Bru. Al is die vakkennis duidelijk niet bij iedereen even aanwezig...

'De Sollicitatie', vanaf 16 maart elke maandag om 21.30 uur op VIER.