Wordt het huis van Jeremy, Sofie en Amber weer hun droomhuis?

In de derde aflevering gaat James met zijn team op bezoek bij Jeremy,Sofie en Amber in Leefdaal die na het zware fietsongeval van Jeremy hopen dat hun woning waar ze samen zo lang aan gewerkt hebben opnieuw hun droomhuis kan worden.

Jeremy en Sofie zijn van het avontuurlijke type: uren op de skipiste of stevige ritjes op de ​ mountainbike, ze gingen er graag voor. Tot het in de zomer 2020 fout loopt: op een trip met vrienden komt Jeremy zwaar ten val met de mountainbike, hij breekt zijn rug en raakt verlamd tot aan zijn middel. Het is een tegenslag waar de altijd zo actieve Jeremy maar moeilijk kan mee omgaan. Hij vindt dat hij zijn vaderrol niet meer ten volle kan opnemen nu hij in een rolstoel zit en ook het huis dat hij jarenlang verbouwde samen met zijn schoonvader, is niet meer aangepast aan zijn noden.

'In plaats van in een huis woont hij nu nog in een studio', zo drukt een van zijn vrienden het goed uit.

Met zijn rolstoel raakt Jeremy niet meer boven, de keukenkasten en het fornuis zitten te hoog en hij mist zijn zo geliefde douche. Tot hun vrienden het gezin inschrijven voor 'Extreme Makeover Vlaanderen'. De ontvangst door de hechte vriendenbende in Leefdaal is overweldigend.

'Precies alsof we op een festival aangekomen zijn', zegt James. De beweegredenen waarom Greet het gezin inschreef, zijn overduidelijk.

'Waarom we hier zijn? Gewoon, omdat we hen heel graag zien...'

En dan start de rat race om de woning binnen de acht weken weer om te vormen tot het droomhuis van weleer. Een van de centrale vragen is hoe een lift kan geïntegreerd worden in de woning. Het lijkt te lukken, tot interieurarchitecte Anneke een alarmerend telefoontje krijgt van de werf...

Komt het nog goed met de lift of moet de droom om terug in de slaapkamer te kunnen slapen definitief opgeborgen worden? ​ Bevalt de kleur van de gevel? En wordt Amber 'the next gen Tik Tok-babe'?

Maken de experten de juiste stijlkeuzes bij de aanpassing van het huis waar zo duidelijk de ziel van het koppel te voelen is?

Interieur designer Anneke Crauwels: 'We voelden meteen de ziel en de kracht van Jeremy, Sofie en Amber in dit huis. Maar door de gebeurtenis zat de connectie van het huis en dit gezin niet meer op één lijn. We ontwierpen een nieuwe flow doorheen de woning dit versterkt door het gebruik van bogen. De harde lijnen van het huis werden zo verzacht. En door het samenspel van bogen en een groene kleurencombinatie creërende we een geborgen gevoel en brachten we extra warmte binnen. Een warme thuis voor een warm gezin.'

Ontwerper Tom Callebaut: 'Ik had leven met een mobiele beperking helemaal onderschat omdat die beperking ook allerlei ander ongemakken veroorzaakt. Dit zorgde er voor dat we zowel een technische als mentale verbouwing moesten bedenken: de letterlijke beweeglijkheid voor Jeremy vergroten maar ook een nieuwe wind doorheen het huis laten waaien en een vrij gevoel voor het hele gezin creëren.'

Of Jeremy, Sofie en Amber zich straks weer helemaal thuis zullen voelen in hun woning ontdekt je allemaal in de derde aflevering van 'Extreme Make Over Vlaanderen'.

'Extreme Makeover Vlaanderen', zaterdag 15 oktober om 20.15 uur op Play4 en GoPlay.