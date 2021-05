Woensdag is het all or nothing voor Thomas en Sofie in 'Blind Gekocht'

Thomas en Sofie zakken in de vijfde aflevering van 'Blind Gekocht' met een bang hartje af naar Sint-Truiden, waar ze eindelijk hun afgewerkte woning te zien krijgen. Tijdens hun eerste rondleiding waren ze allesbehalve enthousiast en ook Bart had zo zijn twijfels bij de aankoop van deze karakterloze woning.

Worden Thomas en Sofie alsnog verliefd op hun nieuwe thuis of hebben Bart en Béa de bal dit keer volledig misgeslagen?

Cherifa en Rachid wonen samen met hun vier kinderen op Het Kiel in Antwerpen, maar het huis is te klein geworden. Béa weet dus wat haar te doen staat: een groter huis zoeken. En alsof dat nog niet moeilijk genoeg was, hebben Cherifa en Rachid nog een stevige verrassing in petto voor de 'Blind Gekocht'-makelaar: 'In onze religie is het niet toegestaan om bij banken te lenen tegen intrest. We gaan pas een woning kunnen kopen, zodra dit huis verkocht is. We willen echt niet onder de 260.000 euro verkopen. Anders blijven we lekker thuis.' Alle druk ligt nu op de schouders van Béa.

En de kijkers maken kennis met een nieuw koppel: Floortje en Nadia. Floortje en Nadia zijn twee pittige en zorgzame vrouwen die sterk in hun schoenen staan. Ze zijn al vier jaar samen en stapten in 2019 in het huwelijksbootje. Ze werken allebei als opvoedster van mensen met een ernstige meervoudige beperking. Ze leerden elkaar ook kennen op het werk. Op dit moment wonen ze nog in het huis van Nadia’s oma, maar ondanks de beperkte renovatie is en blijft het een verouderde woning. Ze zijn al twee jaar intensief op zoek naar een nieuwe thuis, want ze hebben een kinderwens. Er gaat geen dag voorbij zonder een bezoekje aan de verschillende immosites en ze hebben al meer dan 20 huizen bezocht. Zonder succes. Ze werken allebei in shiften waardoor een huisbezoek samen opzetten gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Ze knappen daarnaast ook enorm af op serieuze verbouwingen, omdat ze er naar eigen zeggen niets van kennen. Kobe, Bart en Béa to the rescue om Nadia en Floortje op weg te helpen in de volgende belangrijke fase in hun leven. Voor hun gezinswoning leggen ze 300.000 euro op tafel.

'Blind Gekocht', woensdag 12 mei om 20.35 uur op Play4.