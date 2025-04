Woensdag in 'Pano': Kind voor een ander

Zwanger zijn voor iemand anders. Moeten we draagmoederschap wettelijk regelen in ons land of net verbieden? 'Pano' brengt de gevolgen van het ontbreken van een wettelijk kader in België in kaart en stoot op verhalen over geld, willekeur en afspraken die niet nagekomen worden.

Ben vindt online een draagmoeder in ons land, maar na een discussie over onkosten laat die draagmoeder zijn biologisch kind erkennen door een andere man.

Pieter-Jan en Joost trekken dan weer naar de V.S. en krijgen daar een tweeling met een draagmoeder. Eenmaal terug in België kunnen ze hun kinderen niet inschrijven bij de gemeente: 'Wij voelen ons niet erkend als ouders'. Hoe groot is de willekeur bij gemeentes? En belangrijk ook: heeft iedereen recht op een kind? Shari, 35 jaar geleden geboren met behulp van een draagmoeder, vertelt voor het allereerst in 'Pano' over de impact op haar leven: 'Ik denk dat draagmoederschap heel mooi kan zijn, maar op deze manier is het één moeras.' Reportage: Lauwke Vandendriessche en Mieke Fauconnier

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Wim Van Waesberghe 'Pano', woensdag 2 april om 20.45 uur op VRT 1, VRT MAX en via de VRT NWS-app.