Woensdag in 'Junior Bake Off Vlaanderen': Wie knuffelt daar in het struikgewas?

Vijf bakkers betreden de wekelijkse arena van Bake Off Vlaanderen. Ze strijden ook nu voor een plek in de volgende ronde. Voorlopig zijn ze nog lief voor elkaar. Gelukkig maar, want het centrale thema deze week is 'Liefde op het eerste gezicht'.

De liefdesweek zorgt meteen voor de nodige roddels in de tent. Karsten en Lola zouden geregeld gaan knuffelen in de struiken. Of zijn ze gewoon goede vrienden die graag schommelen, zoals ze zelf zeggen?

De bakkers houden er maar beter hun hoofd bij, want vandaag komt meester-patissier Roger Van Damme langs. Voor de technische proef moeten ze zijn bekende chocolade rolbiscuit bakken. Zijn aanwezigheid zorgt meteen voor de nodige zenuwen.

​'Roger is een beetje een speciale meneer, dus zal het een beetje goed moeten zijn. Precisie, mijn brein erbij houden en misschien af en toe een klein beetje afkijken, zo zal het vandaag moeten', zegt Lola.

De hartjes in de rolbiscuit zorgen voor de nodige stress. Hoe maak je zo’n mooie vormpjes? Moeten zij nu aan de binnenkant of aan de buitenkant zitten? ​ En de rolbiscuit dan, hoe zorgen we ervoor dat die niet scheurt, barst of breekt? De kleine bakkers staan met knikkende knieën voor de vakjury.

Na de technische proef is het tijd voor het liefdesspektakelstuk: een letterkoek. Een paar bakkers blijken mama’s kindjes te zijn en kiezen zonder twijfelen voor de eerste letter van hun mama’s naam, anderen gaan dan weer voor hun huisdier of hun beste vriendin. ​ De ene ziet het al wat beter zitten dan de andere. ​

Aure heeft alvast geen klik: 'Ik en de koek, dat klopt niet…' Komt het allemaal wel goed voor haar? ​ Of valt er straks iemand anders door de mand?

En wie krijgen we volgende week niet meer te zien in de volgende aflevering van 'Junior Bake Off Vlaanderen'?

'Junior Bake Off Vlaanderen', woensdag 1 juni om 20.35 uur bij Play4.