Woensdag in 'Het Vaticaan - De Staat van de Kerk': misbruik en seksualiteit'

Schandalen van seksueel misbruik door geestelijken blijven overal ter wereld bovendrijven. Recht evenredig met dit stijgende aantal, groeit ook de verontwaardiging over de lakse aanpak van lokale geestelijken en het Vaticaan.

De aflevering zoomt parallel in op twee verhalen. De Franse kardinaal Philippe Barbarin werd beschuldigd van nalatigheid, hij zou aantijgingen van seksueel misbruik door een priester in zijn bisdom tijdens de jaren 80 en 90, niet gerapporteerd hebben en de priester overgeplaatst hebben. ​ Voormalig misdienaar Francesco Zanardi werd misbruikt door de priester in zijn Italiaanse parochie. Tientallen jaren later is hij de stem van honderden slachtoffers, waarbij hij de Italiaanse kerk en het Vaticaan dwingt om hun duistere kant onder ogen te zien.

'Het Vaticaan - De Staat van de Kerk': misbruik en seksualiteit', woensdag 6 november om 21.20 uur op VRT Canvas.