Annemie Struyf kijkt achter de muren van het slotklooster in 'In Hemelsnaam'
Grote Jens komt de namen van de eerste pakken in 'The Masked Singer' op het spoor
Plopsaland geeft geheimen prijs in nieuwe docureeks 'De Wereld van Plopsa'

'Winterse Kost' serveert opnieuw de lekkerste wintergerechten op njam!

zaterdag 11 oktober 2025
Foto: njam! - © Studio 100 2025

De dagen worden korter, de truien dikker en de goesting naar comfort food groter. Het winterseizoen is officieel gestart. En dat hebben we bij njam! geweten want 'Winterse Kost' is terug. En hoe!

In het tweede seizoen tonen Wim Ballieu, Bart Desmidt, Jelle Beeckman en Bert Meewis hoe je de winter niet alleen overleeft, maar vooral ook smaakvol viert. Met overheerlijke dampende ovenschotels en pruttelende stoofpotten zorgen onze chefs opnieuw voor warmte en gezelligheid aan tafel.



Elke aflevering serveert één van de chefs vier absolute wintertoppers. Soms met een verrassende twist, soms lekker klassiek, maar altijd boordevol smaak en nostalgie!

Bart trapt het nieuwe seizoen af met een klassiek stoofpotje van konijn, een stevige croque boemboem, hartige appeltaart met bloedworst en als afsluiter de vergeten parel ‘paling Napolitaine’ met smeuïge puree. De topchef houdt van eenvoudige gerechten met karakter – en dat proef je.

Ook Wim is een echte fan van 'Winterse Kost' en geeft winterklassiekers graag zijn eigen culinaire draai. Op het menu: moussaka met een krokant, goudbruin korstje, Wims versie van de klassieke vol-au-vent, cordon bleu met smeuïge puree en een broodje coq-au-vin als ode aan zijn grootmoeder.

Bert is verzot op de winter en vooral de kraakverse wintergroenten. Zijn 'Winterse Kost' bestaat uit nostalgische vogelnestjes, een stevige kom erwtensoep met Poolse worst en broodcroutons, gebakken griet met knolselderpuree in witte wijnsaus en een stukje varkensvlees met gegratineerde schorseneren.

Jelle combineert ook deze winter zijn liefde voor comfort food met een flinke portie creatieve chaos. Hij maakt een smashed winterburger met chips, gevulde cannelloni in kaassaus, varkenswangen in roomsaus en udon noedels met steak, wokgroenten en een eitje.

Alle gloednieuwe, hartverwarmende 'Winterse Kost' ontdek je vanaf 12 oktober op njam!. Elke zondag een nieuwe aflevering om 11.00, 16.00 en 23.00 uur.


Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht njam!
https://njam.tv/
Meer artikels over njam!
Meer artikels over Studio 100

DOSSIER: Najaar 2025: alle plannen, alle zenders! (BE)

volledig dossier
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Lili en Marleen' (foto: VTM - Â© DPG Media 2019)

Moeder Lisa schrikt als het diamantje uit de ring van de commissaris valt, een waardevol erfstuk van Renaats moeder. Wanneer Jef tijdens het eten op een hard bolletje bijt en het doorslikt, is Ida ervan overtuigd dat hij de diamant per ongeluk heeft opgegeten.

'Lili en Marleen', om 20.40 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:45
    Kijk uit
    06:00
    In bed met Olly
  • 17:25
    Onze continenten
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 17:40
    Grizzy & the Lemmings
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:00
    Circus Camille
    05:45
    Heidi
  • 17:20
    De Eerste op de Moordplek
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:55
    La Brea
    06:00
    Qmusic
  • 17:40
    All New Traffic Cops
    01:20
    Geen uitzending
  • 17:25
    A Christmas Hero
    01:25
    Joe
  • 17:30
    Matlock
    02:10
    Geen uitzending
  • 17:15
    Huizenjagers
    02:15
    De Tafel van de Week
  • 17:35
    NCIS
    02:30
    Geen uitzending
  • 17:25
    The Fresh Prince of Bel-Air
    03:00
    The First 48
  • 17:05
    Het Blok Nederland
    07:50
    De Gezonde Goesting
  • 17:35
    World's Most Evil Killers
  • 17:37
    Logistics TV
    04:22
    Herhalingslus
  • 17:39
    De tip
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:30
    Indian Summer
    02:40
    Likoké on Tour
  • 17:05
    Grantchester
    02:20
    The Great British Bake Off
  • 17:10
    The Real Housewives of Beverly Hills
    07:15
    Flip This House
  • 17:10
    Denkend aan Holland
    02:15
    NOS Journaal
  • 17:30
    De Verandering
    08:00
    BinnensteBuiten
  • 17:35
    Party Crew
    07:55
    Dino Daan & Lucy