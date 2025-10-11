'Winterse Kost' serveert opnieuw de lekkerste wintergerechten op njam!

De dagen worden korter, de truien dikker en de goesting naar comfort food groter. Het winterseizoen is officieel gestart. En dat hebben we bij njam! geweten want 'Winterse Kost' is terug. En hoe!

In het tweede seizoen tonen Wim Ballieu, Bart Desmidt, Jelle Beeckman en Bert Meewis hoe je de winter niet alleen overleeft, maar vooral ook smaakvol viert. Met overheerlijke dampende ovenschotels en pruttelende stoofpotten zorgen onze chefs opnieuw voor warmte en gezelligheid aan tafel.

Elke aflevering serveert één van de chefs vier absolute wintertoppers. Soms met een verrassende twist, soms lekker klassiek, maar altijd boordevol smaak en nostalgie!

Bart trapt het nieuwe seizoen af met een klassiek stoofpotje van konijn, een stevige croque boemboem, hartige appeltaart met bloedworst en als afsluiter de vergeten parel ‘paling Napolitaine’ met smeuïge puree. De topchef houdt van eenvoudige gerechten met karakter – en dat proef je.

Ook Wim is een echte fan van 'Winterse Kost' en geeft winterklassiekers graag zijn eigen culinaire draai. Op het menu: moussaka met een krokant, goudbruin korstje, Wims versie van de klassieke vol-au-vent, cordon bleu met smeuïge puree en een broodje coq-au-vin als ode aan zijn grootmoeder.

Bert is verzot op de winter en vooral de kraakverse wintergroenten. Zijn 'Winterse Kost' bestaat uit nostalgische vogelnestjes, een stevige kom erwtensoep met Poolse worst en broodcroutons, gebakken griet met knolselderpuree in witte wijnsaus en een stukje varkensvlees met gegratineerde schorseneren.

Jelle combineert ook deze winter zijn liefde voor comfort food met een flinke portie creatieve chaos. Hij maakt een smashed winterburger met chips, gevulde cannelloni in kaassaus, varkenswangen in roomsaus en udon noedels met steak, wokgroenten en een eitje.

Alle gloednieuwe, hartverwarmende 'Winterse Kost' ontdek je vanaf 12 oktober op njam!. Elke zondag een nieuwe aflevering om 11.00, 16.00 en 23.00 uur.