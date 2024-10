William chanteert een nieuwe mede-verrader en de (atoom)bom barst aan de ronde tafel

De bondgenoten hebben de wind in de zeilen. Na twee succesvolle eliminaties staat William, als laatste overgebleven verrader, nu zondag voor een cruciale keuze in 'De Verraders'.

Wie zal hij chanteren om zich bij het verradersteam aan te sluiten? En kan de nieuwe verrader de drastische wissel van kamp verbergen, of wordt de druk te groot? Intussen loopt Isabelle steeds meer in het vizier van de bondgenoten. Sinds vorige week zijn ze ervan overtuigd dat zij een verrader is. Terwijl de bondgenoten zich blindstaren op Isabelle, weet William steeds meer vertrouwen te winnen. Hij rolt zijn plannen als meesterverrader sluw uit en slaagt er zelfs in om zich tot hun geheime wapen te ontpoppen…

'Welcome to the dark side!' Deze week verloopt het conclaaf anders dan normaal: als enige verrader krijgt William de macht om een bondgenoot te chanteren. Dat wil zeggen dat één iemand gedwongen wordt om van kamp te wisselen. 'Oh nee, dit is een heel slechte droom. Ik wilde dit echt niet. Ik denk geen enkele bondgenoot en nu moet ik het doen. Ik heb geen keuze. Please, geef mij een snelle workshop. Ik moet nu plots switchen en ik wil niet door de mand vallen', klinkt het bij de nieuwe verrader. 'Het moeilijkste zal zijn om mensen in hun ogen te blijven kijken en te liegen. Dat lijkt me super moeilijk. Ik voel me ook helemaal geen verrader. Zo’n mindfuck dit.' Toch moet de nieuwe verrader meteen aan de slag, met het ontbijt als eerste vuurproef…

Met een nieuwe verrader in hun midden, komt de stroom van verdachtmakingen en theorieën al snel weer op gang. 'Er is plots iemand gechanteerd. Opnieuw een blanco blad waar we terug aan moeten beginnen', klinkt het. Al zijn enkele bondgenoten er steeds meer van overtuigd dat Isabelle de derde, originele verrader is. Er broeit zelfs een plan om haar definitief te ontmaskeren, en niemand minder dan William krijgt een sleutelrol toebedeeld in deze geheime missie. 'Ik begin in mijn element te komen en ik heb meer plek om me te manifesteren. Dat is deel van mijn tactiek. Om in het begin meer op de achtergrond te staan en langzaam maar zeker naar voren te treden als vertrouwenspersoon. Er zijn een aantal kernfiguren die mij vertrouwen. Ik ben een trojaanse pony geworden. Ik ben nu van binnenuit de burcht van die bondgenoten kapot aan het maken', grijnst William.

Tijdens een nieuwe missie wordt het geheugen van de kandidaten op de proef gesteld tijdens een museumbezoek. Aan het einde van de dag is het tijd voor een érg bewogen ronde tafel die heel wat emoties losmaakt. Hoewel sommigen vastberaden lijken, zijn anderen het noorden volledig kwijt: 'Ik ben volledig in de war: is dit wel een verrader?!' De bondgenoten worden ook gewaarschuwd: 'Onze grootste kracht kan ook onze valkuil worden. We mogen niet in een tunnelvisie belanden.' Na afloop is de conclusie duidelijk: 'Het was geen bommetje maar een atoombom.' Blijft de nieuwe verrader onopgemerkt, of zal de rol hem of haar fataal worden? En houden de bondgenoten vast aan Isabelle als verdachte, of komt er toch een nieuwe naam naar voren?

'De Verraders', zondag 6 oktober om 19.55 uur en aansluitend 'De Ronde Tafel' om 21.30 uur bij VTM.