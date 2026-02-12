William Boeva en vriendin Nikki in 'Maison Verhulst'
In een nieuwe aflevering van 'Maison Verhulst' verwelkomen Ellen en Gert één van de grappigste mannen van Vlaanderen: comedian William Boeva, die voor het eerst samen met zijn vriendin Nikki afzakt naar Saint-Tropez.
Als onthaalmedewerker bij de Provincie Antwerpen is ze een leven weg van de schijnwerpers gewend, maar voor Gert en Ellen maakt ze een uitzondering.
Naast comedian blijkt William een ware sommelier te zijn. De ideale setting dus voor een bezoek aan een lokaal wijndomein. Het koppel, dat inmiddels al meer dan vijf jaar samen is, blikt terug op hun prille begin.
Nikki: 'Ik had het er in het begin moeilijk mee, maar vooral door wat mensen gingen denken. Ik ben zelfs vriendinnen verloren door mijn relatie met William. Maar voor mij was die beperking er niet, ik kies bewust voor de liefde.'
William steekt zijn bewondering voor Nikki niet onder stoelen of banken. Hoewel hij toegeeft dat Nikki soms voor hem moet zorgen, wat voor hem niet altijd even makkelijk is, is de band tussen de twee heel sterk. William: 'Het feit dat Nikki mijn partner is, voelt als een marathon winnen op één been.'
Gelukkig kan het koppel rekenen op de steun van hun dichte familie. Vooral tussen de vader van Nikki en William was er meteen een klik. 'Mijn familie is heel blij met William', aldus Nikki.
'Maison Verhulst', donderdag 12 februari om 21.15 uur op Play.
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Meer artikels over Dedsit
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Tranen van het lachen in Edinburgh: De familie Gooris waagt zich aan de doedelzak
- Strijd tussen de coaches barst meteen los in 'The Voice van Vlaanderen'
- Nostalgie in een nieuw jasje: De Marsupilami's zijn terug op Ketnet
- Kijkcijfers: dinsdag 10 februari 2026
- Van advocatenkoppel tot vader en dochter: dit zijn de 10 advocaten in het nieuwe seizoen van 'Justice For All'
- William Boeva en vriendin Nikki in 'Maison Verhulst'
- 'Zembla' focust donderdag op verslavende pijnstillers
- Hoe makkelijk geraak je in België aan een vuurwapen? 'Kan je gewoon ophalen bij een postpunt'
- Stilte van klusser Nick is te snijden in 'Help, Mijn Man is Klusser'
- Maandag in 'Opsporing Verzocht': Wat gebeurde er met Jerzy in Schiedam?
- WK-wedstrijd Oranje live op groot scherm tijdens pre-show Qmusic Foute Party - The Big One
- NPO Klassiek verdubbelt 'Filmmuziek Toplijst': grootste editie ooit met 400 scores
- Arno voert met 'Les yeux de ma mère' voor vijfde keer op rij 'Radio 1 Belpop 100' aan
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanuit Katwijk aan Zee
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
Multimedia SPOTLIGHT
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
Kijktip van de dag
Saar laat de mannen aan de slag tijdens een Zwitserse culinaire ervaring. Zowel bij Dirk als bij Nicolas duikt plots een nieuwe vrijgezel op. Kevin toont de dames zoveel mogelijk van IJsland, hopend dat ze er net zo verliefd op worden als hij.
'Winter Vol Liefde', om 20.40 uur op VTM.