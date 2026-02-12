William Boeva en vriendin Nikki in 'Maison Verhulst'

Mooie liedjes duren levenslang: nieuw seizoen van 'Ik Vraag Het Aan' met Niels Destadsbader
donderdag 12 februari 2026
Foto: Play - © Play Media 2026

In een nieuwe aflevering van 'Maison Verhulst' verwelkomen Ellen en Gert één van de grappigste mannen van Vlaanderen: comedian William Boeva, die voor het eerst samen met zijn vriendin Nikki afzakt naar Saint-Tropez.

Als onthaalmedewerker bij de Provincie Antwerpen is ze een leven weg van de schijnwerpers gewend, maar voor Gert en Ellen maakt ze een uitzondering.


Naast comedian blijkt William een ware sommelier te zijn. De ideale setting dus voor een bezoek aan een lokaal wijndomein. Het koppel, dat inmiddels al meer dan vijf jaar samen is, blikt terug op hun prille begin.

Nikki: 'Ik had het er in het begin moeilijk mee, maar vooral door wat mensen gingen denken. Ik ben zelfs vriendinnen verloren door mijn relatie met William. Maar voor mij was die beperking er niet, ik kies bewust voor de liefde.'

William steekt zijn bewondering voor Nikki niet onder stoelen of banken. Hoewel hij toegeeft dat Nikki soms voor hem moet zorgen, wat voor hem niet altijd even makkelijk is, is de band tussen de twee heel sterk. William: 'Het feit dat Nikki mijn partner is, voelt als een marathon winnen op één been.'

Gelukkig kan het koppel rekenen op de steun van hun dichte familie. Vooral tussen de vader van Nikki en William was er meteen een klik. 'Mijn familie is heel blij met William', aldus Nikki.

'Maison Verhulst', donderdag 12 februari om 21.15 uur op Play.



