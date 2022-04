Wie zingt samen met Gers Pardoel zijn hit 'Louise' in 'I Can See Your Voice'?

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Het koppel Jona en Emily uit Geel mag zaterdag bepalen welke performer een duet mag zingen met hun groot idool Gers Pardoel in 'I Can See Your Voice'.

Kamal Kharmach, Vincent Fierens, Ingeborg Sergeant en Kürt Rogiers geven opnieuw 'professioneel' advies aan de kandidaten.

Volgende 7 performers geven het beste van zichzelf: de gastvrouw, de american football player, de grande dame, de reggae man, de dreamgirl, de klassebak en de dancing queen. Met name bij de dreamgirl en de dancing queen zijn de meningen van het panel heel verdeeld. 'Ik durf niets meer te zeggen', aldus Gers Pardoel.

Na alle eliminatierondes mag de laatste performer in duet met Gers Pardoel het nummer 'Louise' uit volle borst meezingen. Hoe dat zal klinken? Dat valt te ontdekken in 'I Can See Your Voice'. 'I Can See Your Voice', zaterdag 16 april om 20.25 uur bij VTM.