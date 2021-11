Wie wordt geliket en wie gedefriend in de hipster-aflevering van 'Bake Off'?

In de derde aflevering gaat Wim op zoek naar de hipste en lekkerste bakker. Hij leeft zich volledig in en begint erg 'woke' aan de uitzending, houdt nauwgelet zijn likes in de gaten en gaat crossfitten als zijn app dat gebiedt. Als dat de kandidaten maar geen extra stress bezorgt.

'Het zal weer druk worden in de tent. Dat betekent een Dafalganneke vanavond…' Thibaut heeft al snel door dat technische proeven doorstaan en spektakelstukken bakken in een overvolle tent geen evidentie is. En dat blijkt…

Starten doen de kandidaten met vegan donuts. Hip, maar een uitdaging voor de meeste thuisbakkers. Iedereen mag het invullen zoals gewenst, al voert Wim de druk wel op: 'Een donut zonder gat is voor mij geen donut.' Er wordt duchtig geëxperimenteerd en dat loopt niet bij iedereen van een leien dakje.

'In a world full of circles: be a square'

is het motto van Silke en dus serveert ze vierkante exemplaren. Een duwtje in de rug voor iedereen die zich soms uitgesloten voelt... Stephanie legt de lat zoals steeds weer erg hoog en heeft zelfs een kastje van haar oma uit elkaar gehaald om een marmeren plaat te kunnen gebruiken. Terwijl saunameester Jimmy een balletdemo met keukenhanddoek geeft, gaat Enza voor een duizend bloemen-vlecht; al blijken de vlechtjes na het bakken verdwenen te zijn...

Wie kan de jury het meest overtuigen met zijn donut?

Een fancy buitenkeuken, het is het nieuwe statussymbool voor de hippe vogel, dus lokken we voor de gelegenheid ook de bakkers uit hun tent. Jimmy voelt de bui al hangen: 'Oh my God, die technical, wat wordt dat nu weer?' Wel, het wordt een 'Bake Off meets Grill Masters' volgens Wim. In hun houtgestookte oventjes moeten de kandidaten prachtig floraal gedecoreerde focaccia's toveren.

Elk hebben de kandidaten hun eigen zorgen. 'Ik heb wel kuiltjes, maar zijn het wel die kuiltjes die de jury wil?', zegt Thibaut. 'Bebloem de ovenschelp? Oei, dat stond op de achterkant, dat heb ik niet gelezen…', panikeert Katrien. Een euvel waar wel meer kandidaten mee worstelen. Als dat maar goed komt…

In de spektakelproef nemen de bakkers ons mee naar de plek waar ze heen willen na een jaar van lockdown en staycation. De emotionele Céline wil een strand op Sierra Leone nabouwen als symbool voor het gemis van haar familie en in het bijzonder haar vader. 'Lap, dat wordt weer bleiten.' Zullen haar tranen een invloed hebben op het eindresultaat? En zal Thibaut de jury kunnen overtuigen met zijn droomplek? 'We hebben al afkickverschijnselen nu we niet meer wekelijks naar Disneyland kunnen…' Silke licht dan weer toe waarom ze voor Werchter kiest. 'Met een pintje in de hand de zon zien ondergaan over de weide, dan ben ik perfect gelukkig…' Al blijkt het bij het inkleuren van het gras een zompige editie van Werchter te zijn… Halima eert haar roots dan weer met een Algerijns bouwwerk en laat Regula kennis maken met een Algerijnse specialiteit. Bij het aan elkaar zetten van alle constructies vloeit de karamel uitbundig, al blijkt het plakkende goedje niet voor iedereen even makkelijk hanteerbaar. Heel wat bouwwerken dreigen in elkaar te zakken.

Hopelijk blijven ze overeind vooraleer de jury haar oordeel kan vellen… En vooral: wie blijft na al die proeven zelf overeind en wie moet op het einde van de dag de tent verlaten? Het wordt alvast een aflevering vol hip zweet…

'Bake off Vlaanderen', woensdag 10 november om 20.35 uur bij Play4.