Wie wordt de allereerste winnaar van 'Junior Bake Off'?

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

'Junior Bake Off' kent deze week zijn apotheose. Cato, Eleonore en Lars strijden voor de titel van Vlaanderens beste Junior bakker en niemand is van plan die titel weg te geven!

Voor de finale mag het ietsje meer zijn, dus dit keer geen technische proef, maar een signatuuropdracht. De finalisten moeten 4 éclairs maken met 4 verschillenden afwerkingen.

Cato houdt het girly en roze met haar ‘Unicorn’ éclairs. Eleonore draagt haar gebakjes op aan haar hond, die erg toepasselijk ‘Patachoo’ heet en Lars wil de jury verbluffen met zijn 'Chocolate Love' éclairs.

Wie wint deze eerste opdracht en wie moet er een tandje bij steken bij het spektakelstuk?

In de laatste proef van het seizoen maken onze bakkers een onderwater spektakel van minstens 40 centimeter!

Eleonore legt de lat weer hoog en komt daardoor opnieuw in tijdnood, maar ook Lars komt in de problemen wanneer zijn cake maar niet gaar wordt. Cato wil voor niets minder dan de perfectie gaan, maar blijft alles onder controle in de broeierige baktent?

Wie houdt het hoofd koel en krijgt ook zijn cakes tijdig afgekoeld? Wie verbaast de jury met afwerking en smaak?

Wie wint de allereerste 'Junior Bake Off'?

'Junior Bake Off Vlaanderen', woensdag 10 februari om 20.35 uur op Play4.