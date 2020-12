Wie wint de felbegeerde taartschaal van 'Bake Off Vlaanderen'?

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Na acht spannende weken is VIER aanbeland bij de finale van 'Bake Off Vlaanderen'. Voor de eerste keer staan er drie vrouwen in de finale. Alexandra, Carlota en Margo hebben bewezen dat ze op de juiste plaats zijn.

Elk van hen wil winnen. Er heerst wel een goede sfeer in de tent en iedereen zit vol energie, wat misschien komt door het stormachtige weer dat heerst in Oostende.

Het is duidelijk dat Regula en Herman het de bakkers niet gemakkelijk gaan maken in de finale. De signatuurproef is een Franken-dessert waarbij ze twee desserts moeten samenbrengen in 1 'hybride' creatie. Het is een kunst om hier een mooi geheel van te maken.

De technische proef is een 'spiegeltaart met suikerkoepel'. De bakkers moeten een taart met dacquoise (amandelbisuit) en frambozenmoesse maken, met daar bovenop een suikerkoepel, waaronder bosvruchten liggen. Het is voor iedereen iets nieuw, ook het vriezen met droogijs!

Geen finale zonder een uitgebreid spektakelstuk: een 'zeespektakel' geïnspireerd op Oostende, dat minstens 50 centimeter hoog is. Iedereen gaat all-in voor de overwinning. Maar hou de klok in de gaten!

De drie finalisten hebben veel geleerd tijdens deze acht weken, en dat niet enkel in de keuken, maar ook als mens. Maar wie loopt er nu weg met de titel van 'meest getalenteerde thuisbakker van Vlaanderen'? Spannend!

'Bake Off Vlaanderen' (finale!), woensdag 16 december om 20.35 uur op VIER.