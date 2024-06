Wie van de overlevers haalt de eindmeet in 'Special Forces'?

Aan de vooravond van de langverwachte eindmissie worden rekruten Sa´d Boumazoughe, Jan Bakelants, Lo´c Van Impe en Olivier Deschacht in 'Special Forces' geconfronteerd met de zwaarste fase van hun opleiding: de RTI, oftewel Resistance to Interrogation.

Een fase die bij de doorgewinterde instructeurs in hun geheugen staat gegrift. De chefs volgen hoe hun Zuid-Afrikaanse collega’s de overgebleven rekruten urenlang ondervragen met maar één doel: de rekruten zo snel mogelijk doen kraken. Wie van de rekruten wint tijd en houdt zijn cover story vol? Wie mag de eindmissie aanvangen? En wie is nog helder genoeg om alle kennis toe te passen in een slopende, spannende eindmissie?

De rekruten worden ontvoerd en onderworpen aan een stevige ondervraging. Ze worden compleet gedesoriënteerd, geblinddoekt en krijgen regelmatig een emmer koud water over zich heen. 'Dit is zeker één van de zwaarste onderdelen van de opleiding. Veel rekruten breken daar', klinkt het bij chef Blom. De rekruten weten niet wat er gaat komen, niet wanneer de ondervraging stopt en ze worden bovendien ook tegen elkaar opgezet. Het is aan de rekruten om tijd te winnen via hun ingestudeerde cover story en vooral ook te vechten tegen hun eigen ‘kopke’. 'Wat doe ik toch allemaal?! Blijf toch gewoon thuis', klinkt het bij Olivier. Terwijl Olivier de ondervragers aan het lijntje houdt, onderneemt Loïc eigenhandig een poging om te ontsnappen… Doorstaan de rekruten de loodzware ondervragingen?

En dan is het D-day. Na amper twee uur slaap worden de rekruten voorbereid op de eindmissie, waarbij al hun geleerde vaardigheden op de proef worden gesteld. 'Hopelijk zijn jullie er klaar voor', verklaart chef Blom. Tijdens de missie moeten de rekruten een explosief op een stuwdam plaatsen en tot ontploffing brengen. Maar voordat ze de dam kunnen bereiken, moeten ze zich nog een laatste keer bewijzen aan de instructeurs. Wie bijt door en blinkt uit? Wie brengt de eindmissie tot een goed eind en slaagt voor de opleiding? En wie zouden de chefs meenemen op een échte Special Forces-missie?

'Special Forces', maandag 10 juni om 20.40 uur bij VTM en in weekpreview bij Streamz.