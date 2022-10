Wie stoot door naar de finale van 'De Schaal van Pascale'?

'De crème de la klei van Vlaanderen', zo noemt Kürt Rogiers de vier overblijvende pottenbakkers in 'De Schaal van Pascale'. Voor An, Anaïs, Sofie en Stephan breekt op dinsdag 4 oktober een cruciaal moment aan: de halve finale. Daarvoor legt de jury de lat een flink pak hoger.

'We gaan strenger zijn, het moet nóg beter', weet Pascale. 'We dagen jullie uit om aan het grote werk te beginnen. Een pottenbakker draait gemiddeld met 1 tot 2 kg klei. Wij willen dat jullie een schaal draaien met minimum 5 kg.' Volgens Kürt is de opdracht duidelijk: 'Go big or go home.'

'Dit is technisch een heel moeilijke opdracht', waarschuwt Rudie. 'Het is zoeken naar je limieten. Hoe ver kan ik gaan tot een schaal… en toch stoppen voor ze invalt?' De kandidaten beginnen vol goede moed aan de proef. An laat zich inspireren door de Franse zon en Sofie doorbreekt opnieuw alle clichés met haar 'fruitschaal op een hand met een permanente banaan erin'. Anaïs en Stephan dromen luidop van een schaal van 10 kg klei. Anaïs kiest voor een 'zelfsaboterend' exemplaar: een schaal vol gaten waar ze geen rommel meer kan ingooien. Stephan maakt geen schaal ván maar wel vóór Pascale, in de vorm van een klaproos. Al lijkt die schaal eerder op het lijf van Kürt geschreven, wanneer die zijn gigantische tatoeage toont van… een klaproos. Sommige creaties ontsnappen helaas niet aan de wetten van de zwaartekracht.

Ook deze week krijgen de kandidaten een tweede uitdaging op hun bord. Tijdens de jurytest willen Pascale, Tortus en Rudie zien hoe goed ze het draaien écht in de vingers hebben. 'En wie daarbij zijn ogen niet meer nodig heeft', klinkt het. Wie kan het best geblinddoekt draaien? De inzet is bijzonder hoog. 'Doe jullie stinkende best, want dit is de belangrijkste jurytest tot nu toe. Wie deze wint krijgt een rechtstreeks ticket voor de grote finale', waarschuwt Kürt.

Welke drie pottenbakkers stoten door naar de grote finale van 'De Schaal van Pascale'?

