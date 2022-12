Welke talenten stoten door naar de halve finale van 'The Voice van Vlaanderen'?

Afgelopen vrijdag voelden de 15 talenten uit team Natalia, Jan, Mathieu, Koen en Laura de zenuwen door het lijf gieren tijdens de eerste liveshow van 'The Voice van Vlaanderen'.

Gemiddeld 740.000 kijkers (VVA 18-54, live+uitgesteld) zagen hoe Johan, Rosann, Néhémie, Tessa, Marilou, Wesley, Evert, Yente, Ruben en Louise hun coach en de kijker het meest wisten te overtuigen en zich zo van een plek in de liveshow 2 verzekerden. Op vrijdag 9 december wordt de spanning opnieuw de hoogte in gejaagd en zingen de 10 overblijvende stemmen voor één van de 7 plekjes in de halve finale van 'The Voice van Vlaanderen'. Wie is safe en wie valt af?

Morgen betreden de zangtalenten het podium met een nieuw nummer. Daarmee moeten ze hun coach weten te overtuigen, want die mag telkens één van zijn twee overgebleven pupillen onmiddellijk doorsturen naar de halve finale. De vijf kandidaten die niet werden gekozen door hun caoch, komen in de sing-off terecht. Daarin krijgen ze een allerlaatste kans om deze keer de kijkers thuis te overtuigen met een nieuwe song. Het thuispubliek kiest nog 2 favorieten over de teams heen die volgende week mogen aantreden in de derde en voorlaaste liveshow.

Het muzikale talent komt in de tweede liveshow van 'The Voice van Vlaanderen' bovendien niet alleen van de kandidaten. Ook de Schotse singer-songwriter Katie Gregson-MacLeod zakt naar Lint af om er haar grootste hit Complex te brengen. Ze werd wereldberoemd nadat deze hit viraal ging via TikTok. Wat vindt zij van deze 10 Voices die vrijdag het podium betreden?

Met deze nummers hopen de 10 Voices een plekje in de halve finale te veroveren:

Team Natalia

Ruben (19, uit Geraardsbergen): Georgy Porgy van Toto

Louise (24, uit Affligem): In The Stars van Benson Boone

Team Koen

Johan (38, uit Leopoldsburg): Nothing Else Matters van Metallica

Rosann (21, uit Sluis): Creep van Radiohead

Team Laura

Tessa (22, uit Welle): Afterglow van Wilkinson

Néhémie (23, uit Geraardsbergen): Lift Me Up van Rihanna

Team Jan

Marilou (16, uit Schorisse): Little Lies van Fleetwood Mac

Wesley (19, uit Stavele): Loyalty van Gabriels

Team Mathieu

Yente (18, uit Erembodegem): I Kissed A Girl van Katy Perry

Evert (28, uit Kalmthout): Somebody To Love van George Michael

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 9 december om 20.45 uur bij VTM.