Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gnocchi met salsiccia, verse erwtjes en asperges

Hier word je echt gelukkig van! Zelfgemaakte gnocchi met verse erwtjes, stukjes witte asperges, gebakken balletjes van salsiccia of venkelworst, en een romige saus met parmezaan. Gewoon klaarmaken en genieten!

Dinsdag: Kalfskotelet met saus van oesterzwammen, waterkers en kroketten

Zondags eten smaakt minstens even lekker op een doordeweekse dinsdag! Dit lekker stukje kalfsvlees met een zalige saus van oesterzwammen en peper, goudbruine kroketten en wilde waterkers is daar het perfecte voorbeeld van! Woensdag: Cake met appelsienmarmelade

Deze fantastische vier-vierdencake (quatre-quarts) is geniaal in al zijn eenvoud. Jeroen werkt de cake af met een heerlijke laag zelfgemaakte sinaasappelmarmelade. Donderdag: Gebakken schelvis met gestoofde prei, mosseljus met curry en pommes duchesse

Een magnifieke klassieker die ongetwijfeld naar meer smaakt! Het begint met een prachtig stukje gebakken schelvis en een fenomenale romige mosselsaus met een toets van curry. Daar komen nog zachte reepjes gestoofde prei en torentjes puree uit de oven bij. Wat een feestmaal! Vrijdag: Linzensalade met zuring, gekonfijte paprika, feta en opgelegde citroen

Na deze verrukkelijke linzensalade kan het weekend helemaal losbarsten! Jeroen combineert de peulvruchten met zuring, opgeklopte feta, zachte stukjes gekonfijte paprika en reepjes zoute citroen. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.