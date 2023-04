Welk studententeam wint de jubileumeditie van 'De Campus Cup'?

Vanaf maandag 24 april mag Otto-Jan Ham opnieuw studenten uit heel Vlaanderen en Brussel verwelkomen in 'De Campus Cup'. In het vijfde seizoen nemen 34 teams uit de meest diverse opleidingen het tegen elkaar op met als ultieme doel de felbegeerde trofee van de studentenquiz.

Voor dit vijfjarig jubileum heeft Otto-Jan speciaal voor een nieuw decor gezorgd. Elke aflevering ontvangt hij daarin twee teams van vier studenten uit eenzelfde richting van een Vlaamse of Brusselse hogeschool of universiteit. De beste acht teams stoten door naar de kwartfinales, daarna volgen de halve finales en de prijzen worden uiteraard uitgedeeld in de plechtige finale. Na zes weken quizplezier, met een weekje onderbreking door het Eurovisiesongfestival, weten we op 8 juni welke richting een academiejaar lang mag pronken met de wisselbeker. Vorig seizoen kon de VUB voor de eerste keer in de geschiedenis zegevieren dankzij de studenten Toegepaste Taalkunde.

Presentator Otto-Jan Ham: 'Ik zweer het op al mijn behaalde diploma's: dit vijfde seizoen is spannender en leuker dan ooit! Waar blijven die vlotte, intelligente studenten toch vandaan komen?'

In de eerste 17 afleveringen strijden telkens twee teams - net zoals de voorbije seizoenen – 4 rondes lang voor een plaats in de dagfinale. In de eerste ronde, de ontgroening, krijgen beide teams een multiplechoice-examen uit het wonderbaarlijke universum van hun opleidingen. In de tweede ronde, de blokronde, moet een student in een geïsoleerd blokkot in een ijltempo een nieuwe cursus blokken. Maar het is niet altijd even gemakkelijk om de concentratie te behouden. Zo treedt onder meer Gustaph een laatste keer op voor zijn vertrek naar Liverpool, komt de nieuwe weervrouw Jacotte Brokken het weer voorspellen, zingt Astrid Stockman de hoogste noten, leest Bart Cannaerts de beste moppen voor en is er ook een speciaal lied van 'De Campus Cup'.

Na de blokronde volgt een mondeling examen met een prof of docent en een spannend groepswerk dat bepaalt welk team de dagfinale speelt. In die dagfinale telt de snelheid, want de vier studenten moeten samen om ter snelst tien juiste antwoorden geven. Elke seconde telt, enkel de beste acht geplaatste teams zien we terug in de de kwartfinales.

Studenten uit meest diverse opleidingen

In het vijfde seizoen geven 22 teams van de universiteiten en 12 hogeschoolploegen uit Vlaanderen en Brussel het beste van zichzelf. Zij doen een gooi naar de kwartfinales, die starten op 30 mei. Dit zijn de eerste 17 duels:

WEEK 1

Maandag 24 april: VUB - Geneeskunde tegen AP Hogeschool - Journalistiek

Dinsdag 25 april: LUCA - Fotografie tegen KU Leuven - Rechten

Woensdag 26 april: UGent - Bio-ingenieurswetenschappen tegen UAntwerpen - Taal- en Letterkunde

Donderdag 27 april: VUB - Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen tegen VUB - Communicatiewetenschappen

WEEK 2

Maandag 1 mei: TU Delft - Aerospace Engineering tegen UHasselt - Rechten

Dinsdag 2 mei: UGent - Afrikaanse Talen en Culturen tegen KU Leuven - Fysica ​

Woensdag 3 mei: KU Leuven - Geologie tegen UGent - Politieke Wetenschappen

Donderdag 4 mei: UCLL - Verpleegkunde tegen VIVES - Media & Entertainment Business

WEEK 3

Maandag 15 mei: KDG - Sociaal werk tegen UAntwerpen - Productontwikkeling

Dinsdag 16 mei: Arteveldehogeschool - Secundair Onderwijs Wiskunde/Latijn tegen Arteveldehogeschool - Secundair Onderwijs Geschiedenis

Woensdag 17 mei: Erasmushogeschool - Biomedische Laboratoriumtechnologie tegen LUCA - Audiovisuele Kunsten

Donderdag 18 mei: UAntwerpen - Erfgoedstudies tegen KMS - Sociale en Militaire Wetenschappen

WEEK 4

Maandag 22 mei: UAntwerpen - Geschiedenis tegen UHasselt - Geneeskunde

Dinsdag 23 mei: VIVES - Secundair Onderwijs tegen UAntwerpen - Handelsingenieur

Woensdag 24 mei: VUB - Kunstwetenschappen & Archeologie tegen KU Leuven - Artificial Intelligence

Donderdag 25 mei: Thomas More - BATAC tegen UGent - Diergeneeskunde

WEEK 5

Maandag 29 mei: UGent - Burgerlijk Ingenieur tegen KU Leuven Kulak - Rechten

Dinsdag 30 mei: Kwartfinale I

Woensdag 31 mei: Kwartfinale II

Donderdag 1 juni: Kwartfinale III

WEEK 6

Maandag 5 juni: Kwartfinale IV

Dinsdag 6 juni: Halve finale I

Woensdag 7 juni: Halve finale II

Donderdag 8 juni: Finale

'De Campus Cup', vanaf 24 april van maandag tot en met donderdag rond 21.30 uur op Eén en via VRT MAX.