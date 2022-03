Welk koppel wint de droomjob op Zanzibar?

Op donderdag 24 maart weten we wie voor minstens één jaar het luxe resort Zanziblue mag uitbaten. Nog twee duo's strijden voor het contract van hun dromen: horeca-experts Inge en Stefaan, en wereldreizigers Ileen en Thomas.

Zij toonden tot nu toe de meeste skills en ambitie.

Als finale proef moeten de duo’s elk een dag lang alleen het resort runnen. Via kleine vernieuwingen in elk departement tonen ze elk hun visie op het resort. Aan enthousiasme geen gebrek bij Ileen en Thomas: 'Eindelijk! We beginnen met een dag en eindigen hopelijk met een jaar!', klinkt het hoopvol bij het koppel. Ook Stefaan en Inge willen zich bewijzen en heel graag hun stempel drukken op het resort. Met hun jarenlange ervaring in de horeca weten zij als geen ander hoe ze de gasten in een luxeresort moeten verwennen. De twee dagen worden door de jury onder de loep genomen, ze bespreken en vergelijken de prestaties van de duo’s en geven dan een definitief advies aan de eigenaars Cris en Cristina.

Aan het eind van hun finale proefdag blikt elk duo terug op hun dag aan het hoofd van het resort. Zowel Inge en Stefaan als Ileen en Thomas zijn het eens: dit smaakt naar meer! Om de kans op hun droomjob te vergroten, krijgen beide duo’s een allerlaatste kans om de eigenaars te overtuigen om voor hen te kiezen als nieuwe managers van Zanziblue. Cris en Cristina kregen de aanbevelingen van de Zanziraad, maar nemen zelf de eindbeslissing.

De twee overblijvende duo’s zijn nog 1 gesprek verwijderd van hun droomjob… Wordt het Inge en Stefaan? Of Ileen en Thomas? Na de ultieme selectieronde is het tijd voor het verdict…

'Paradijs zoekt Personeel', donderdag 24 maart om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.