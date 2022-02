'#weetikveel' donderdag over artificiële intelligentie

Kobe Ilsen gaat tijdens het tweede seizoen van '#weetikveel' weer op zoek naar toffe en verrassende weetjes over boeiende onderwerpen.

Wat is een chatbot en wat heeft een symfonisch orkest te maken met artificiële intelligentie? In deze aflevering ontdekken we dat A.I. al veel meer ingeburgerd is in ons leven dan dat we vaak denken. Dat bewijst een simpel fietstochtje door de stad. Maar ontdekt de moeder van Kobe dat ze met een robot aan het whatsappen is in plaats van met haar eigen zoon?

'#weetikveel', donderdag 10 februari om 21.30 uur op Eén.