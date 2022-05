Weergoden sleuren Lady Trucker Anuschka door de modder

​Wie zich ooit met de auto in een modderplas vastreed herinnert zich waarschijnlijk het gevoel van frustratie en lichte paniek. Maar wat als je met een tientonner vastzit in het slijk?

Die pech overvalt lady trucker Anuschka in een nieuwe aflevering van 'Lady Truckers'. Wanneer ze een lading bomen in een Duits bos moet ophalen veranderen de weergoden haar route in een modderpoel. Ze slaagt er nipt in om met haar tientonner naar de laadplaats te ploeteren, maar op de terugweg loopt het helemaal mis…

Lady Truckers op tv

Vrouwelijke truckchauffeurs vertellen over hun bijzondere job, over het leven onderweg, het respect dat ze krijgen en het vrouw-zijn in een mannenwereld.

