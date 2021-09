Wat zie je in september op Disney Channel?

De allerleukste series en films zie je in september op Disney Channel en Disney Junior. Benieuwd naar wat er op het programma staat? We geven je graag een overzicht!

Het avontuur in Parijs gaat verder voor Ladybug en Cat Noir. Ze worden omringd door nieuwe bondgenoten en nemen het op tegen een vijand die sterker en vastberadener is dan ooit. Maar er gaan dingen veranderen voor Ladybug en Cat Noir in hun leven als superheld, en voor Marinette en Adrien in hun leven op school.

Vanaf 6 september elke maandag t.e.m. vrijdag om 18.30 uur op Disney Channel.

SPECIALS

MIRACULOUS WORLD

Reis samen met Marinette en Adrien de hele wereld over en kijk zaterdag 18 september naar allebei de 'Miraculous World' specials! Zit klaar om 10.00 uur s'ochtends voor 'Miraculous World Shanghai' en meteen erna om 12.00 uur voor 'Miraculous World New York'!

Zaterdag 18 september vanaf 10.00 uur op Disney Channel.

MARATHON

MIRACULOUS

Als je dan nog geen genoeg hebt gehad van 'Miraculous', kijk je zaterdag 25 september naar de 'Miraculous Marathon'! Geniet ongestoord van jouw favoriete afleveringen, alleen op Disney Channel.

Zaterdag 25 september vanaf 10.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

GABBY DURAN DE ALIEN BABYSITTER

De intergalactische babysittende krachtpatser Gabby Duran is terug! Swift is bang dat ze te veel hooi op haar vork neemt en vraagt Gabby om een pauze te nemen van het babysitten. Gabby ontdekt dat Wes en Sky elkaar in het geheim leuk vinden. En als Gabby per ongeluk een geliefd erfstuk verkoopt, gaat ze op een epische zoektocht om het terug te vinden. Wat de uitdaging ook is, Gabby blijft het op haar eigen wijze doen.

Vanaf 26 september elke zondag om 12.20 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

BLUEY

Bluey is een 6 jaar oude puppy met een grenzeloze fantasie die ervan houdt om het dagelijkse leven in een groot avontuur te veranderen. Samen met haar kleine zusje Bingo ontdekken ze hun wereld met spelletjes om zo hun angsten te overwinnen. Ze willen niets liever dan hun ouders - met name papa - te betrekken bij hun plezier. Hoewel papa denkt dat hij de baas is, zijn de meisjes zeker de baas als het gaat om speeltijd!

Vanaf 20 september elke maandag t.e.m. vrijdag om 17.40 uur op Disney Junior.

NIEUWE SERIE

DE KUIKENCLUB

Zeg hallo tegen 'De Kuikenclub', 's werelds grootste team van achtertuinhelpers! Dit broer-zus-trio (Coop, Sweetie en Little Boo) vormt een team van enthousiaste helpers en slimme probleemoplossers. Onder begeleiding van hun mentor, een gepensioneerde zoek- en reddingshond genaamd Captain Tully leren ze van hun fouten en vinden ze het leuk om hun buren te helpen. Of ze nu verloren voedsel vinden, een puppy uit een beek redden of plezier hebben bij het uitzoeken hoe de mooie bloemen van hun moeder vertrapt zijn, 'De Kuikenclub' is er altijd om een ​​vleugeltje te helpen.

Vanaf 18 september op zaterdag en zondag om 09.20 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

PUPPY VRIENDJES

De twee puppybroertjes Rolly en Bingo beleven samen, met Hissy de kat en ARF de robothond, de leukste en spannendste avonturen. Wanneer hun baasje Bob het huis verlaat, gaan ze naar hun speciale hondenhok om de nieuwste gadgets uit te proberen. De dierenvriendjes kunnen met elkaar praten, maar mensen horen alleen geblaf. Een reisje naar het zonnige Hawaï om zand op te halen voor baasje Bob, een dagje thuis op robothond ARF passen en een vakantie naar Antarctica om ijs te zoeken voor in de ijsmaker, zijn enkele van de vele missies die ze aangaan.

Vanaf 6 september elke maandag t.e.m. vrijdag om 15.05 uur op Disney Junior.

MARATHON

MICKEY MOUSE DOLDWAZE AVONTUREN

Jippie! Doe mee met Mickey en zijn vriendjes in zijn nieuwe huis in Jippiedal! Mickey, Donald, Goofy, Minnie, Katrien, Pluto en Knabbel en Babbel hebben nieuwe avonturen voor de boeg.

Vanaf 6 september, elke maandag t.e.m. vrijdag om 08.30 uur op Disney Junior.