Wat staat er deze week op het menu in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: Eén/VRT - © Filip Van Roe 2020

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Braadworst met pompoenpuree, gebakken raapjes en jus van zilveruitjes

Met oerdegelijke, Vlaamse kost scoor je altijd! Dat bewijst Jeroen vandaag nog maar eens met deze gebakken braadworst, een stevige stoemp met pompoen, gebakken raapjes en een zachte jus met zilveruitjes.

Dinsdag: Laagjestaart met speculaas, marsepein en Zwitserse botercrème

Sinterklaas bezorgt jong en oud een portie puur geluk in de vorm van een heerlijke laagjestaart met speculaas, plakjes marsepein en een luchtige botercrème met vanille. Kwestie van al dat suikergoed een plaatsje te geven na de doortocht van de goedheiligman. Woensdag: Groentelasagne met 4 kazen

Belgische kazen blijven verbazingwekkend lekker. Al helemaal in deze lasagne met vier kazen! Een heerlijk smeuïge vegetarische lasagne tjokvol groenten en een zalige kaassaus met spinazie. Donderdag: Sint-jakobsschelpen met pompoen en krokant spek

Dit gerecht zou kunnen doorgaan als feestelijk tussengerecht, zo fijn ziet het eruit. Het bestaat uit een lichte crème van pompoen, gebakken sint-jakobsnoten, een salsa van pompoen en appel en krokant gebakken spekjes. Nodig je vrienden en familie alvast uit! Vrijdag: Flatbread met shoarma van schelvis

Een licht krokant gebakken broodje met shoarma van schelvis, een zachte dressing van Griekse yoghurt, knapperige ui en komkommer. Dit is de uitgelezen snack om het weekend in te zetten op een culinaire manier. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.