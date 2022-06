Wat staat er deze week op het menu in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: Eén - © VRT 2022

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Gegratineerde krab met zuurdesembrood

Zet je tanden in deze gegratineerde toast met krab en cheddar! Heerlijk als snack of klassevol voorgerechtje en bovendien makkelijk om te maken. Het slaatje met flinterdunne plakjes asperge maakt het helemaal af! Dinsdag Semifreddo van frambozen en violet met witte chocolade en cantuccini

Met de zomer voor de deur maakt Jeroen vandaag een Italiaanse dessertklassieker: een semifreddo. Letterlijk vertaald 'half bevroren'. Het is een heerlijk romige ijsbereiding met in dit geval frambozen, violetsiroop en verkruimelde cantuccini koekjes. Woensdag Baba ganoush met wortelraita en naan

Een ideale 'sharing dish' waar je ongetwijfeld veel plezier aan zal beleven! De licht gerookte smaak van de geroosterde aubergines gaat wonderlijk goed samen met de frisse wortelraita. Met wat gebakken naan erbij blijft iedereen met plezier nog even aan tafel zitten. Donderdag Tagliata caprese met pesto en pimientos de Padron

Deze tagliata is het ideale gerecht om samen met vrienden of familie te delen. Geniet van een lekker stukje gegrild vlees met tomaten en mozzarella, pittige pepers op de barbecue en een eenvoudige pesto. Vrijdag Slasoep met pistou, pancetta en bladerdeegstengels

Sla is niet meteen wat je zou verwachten in een soep, maar het resultaat zal iedereen verbazen. Met krokant gebakken pancetta, eenvoudige soepstengels van bladerdeeg en za'atar en wat Provençaalse pesto waan je je meteen op vakantie! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.