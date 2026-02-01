Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Karine Claassen trekt naar Groenland voor tweedelige humaninterestreeks

Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

zondag 1 februari 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Spicy enchilada's met kip en rijst
Tortilla's met een pittige vulling van geplukte kip, paprika en tomaat, een Mexicaanse salsa en wilde rijst.


Dinsdag: Tarte flambée met gekaramelliseerd witloof, gerookt spek en geitenkaas
Een witte 'pizza' uit de Elzas met een laagje geitenkaascrème, gebakken witloof en krokant gebakken spek.

Woensdag: Verse lasagne met spinazie en gebakken aubergine
Een vegetarische lasagne met gestoofde spinazie, plakjes gebakken aubergine, tomatensaus en kaassaus.

Donderdag: Onglet à l'échalote met frietjes en kropsla
Kort gebakken longhaas in sjalottensaus met verse frieten en kropsla.

Vrijdag: Witkap trifle met koude sabayon, appel, karamel en speculaas
Een dessert in laagjes met biscuit op basis van bier, koude sabayon, stukjes gebakken appel, licht gezouten karamel en verkruimelde speculaas.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!



Lees ook:
 Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
https://dagelijksekost.vrt.be/
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Hotel Bonka
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Konvooi' (Play)

Het konvooi start in Hasselt met de families Badi, Torfs, Torrekens en Lammertyn. Op weg naar Duitsland worden ze geconfronteerd met warme vlaai, een pijnlijke talentenjacht en een eerste afscheid.

'Konvooi', om 20.00 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Sporza: Veldrijden
    00:45
    Journaallus
  • 10:50
    Sporza: Veldrijden
    00:40
    90 minutes
  • 11:25
    Vos en Haas
    21:00
    Geen uitzending
  • 09:55
    Geen uitzending
    06:00
    Vegesauriërs
  • 10:30
    Geen uitzending
    00:15
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 09:15
    Geen uitzending
    00:50
    The Big Bang Theory
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:10
    60 Days In
  • 08:25
    Geen uitzending
    00:10
    Buffy the Vampire Slayer
  • 10:00
    Joe
    01:00
    The Golden Girls
  • 11:25
    Streetfood
    00:20
    De Tafel van Gert
  • 11:15
    FBI
    01:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:25
    Borderforce USA: The Bridges
    00:35
    Bar Rescue
  • 11:30
    Nuances
    00:35
    The Real Housewives of Amsterdam
  • 10:45
    The Flight Attendant Murders
    00:15
    Family Law
  • 11:22
    Z-Weekoverzicht
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:22
    Hallo Roger
    00:00
    Oh What A Night
  • 11:00
    Becoming Meewis
    00:05
    Guten Appetit
  • 10:55
    Darby and Joan
    00:40
    Marie Antoinette
  • 11:15
    First Dates Australia
    00:15
    The Resident
  • 11:05
    Ik vertrek XL
    00:45
    NOS Journaal Laat
  • 11:30
    EO Metterdaad
    00:25
    Nieuwsuur
  • 11:30
    Grizzy en de Lemmingen
    00:40
    Rundfunk: Schwalbe
Verwante artikels