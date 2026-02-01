Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Spicy enchilada's met kip en rijst

Tortilla's met een pittige vulling van geplukte kip, paprika en tomaat, een Mexicaanse salsa en wilde rijst.

Dinsdag: Tarte flambée met gekaramelliseerd witloof, gerookt spek en geitenkaas

Een witte 'pizza' uit de Elzas met een laagje geitenkaascrème, gebakken witloof en krokant gebakken spek.

Woensdag: Verse lasagne met spinazie en gebakken aubergine

Een vegetarische lasagne met gestoofde spinazie, plakjes gebakken aubergine, tomatensaus en kaassaus.

Donderdag: Onglet à l'échalote met frietjes en kropsla

Kort gebakken longhaas in sjalottensaus met verse frieten en kropsla.

Vrijdag: Witkap trifle met koude sabayon, appel, karamel en speculaas

Een dessert in laagjes met biscuit op basis van bier, koude sabayon, stukjes gebakken appel, licht gezouten karamel en verkruimelde speculaas.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

