Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Karaage met sushirijst, Japanse omelet en bimi

Japanse, krokant gebakken kip met een omelet in laagjes, sushirijst en gestoofde bimi.



Dinsdag: Hondshaai in mosterdsaus met andijvie en kasteelaardappelen

Gestoofde hondshaai in graanmosterdsaus met gestoofde andijvie en gekookte aardappelen.



Woensdag: Ganache van witte chocolade met cake, aardbeien en amandelen

Witte chocoladeganache met mascarpone, stukjes vier-vierdencake, geroosterde amandelschilfers en verse aardbeien.



Donderdag: Pot au feu van kikkererwten, tomaat, pompoen en spinazie

Een zuiderse stoofpot van kikkerererwten, pompoen en spinazie met feta en lookbroodjes.



Vrijdag: Ribbetjes en aardappelsla met rode kool en appel

Gelakte ribben uit de oven en een koude aardappelsla met rode kool en appel.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.