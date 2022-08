Wat heeft Streamz in petto bij de start van het nieuwe tv-seizoen?

Een nieuwe maand, dus opnieuw heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaams videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor september 2022!

'Voices of Liberation'

​Vanaf 2 september in boxset op Streamz

Deze dynamische en visuele 11-delige docu, in een regie van Koen Mortier ('Engel', 'Ex-Drummer'), volgt de bevrijdingsroute die tijdens WOII werd afgelegd door de westelijke geallieerden. Lokale hosts vanuit verschillende Europese landen begeleiden de afleveringen en vertellen hun persoonlijke verhalen. Zo zien we onder andere presentator/zanger Bart Peeters, acteurs Bouli Lanners ('De Patrick'), Thomas Brodie Sangster ('Game of Thrones'), muzikant James McVey (The Vamps), Géza Weisz ('All in the Kitchen'), Christian Berkel ('The Man from U.N.C.L.E.') en zangeres Bella Hay.

'The Rehearsal'

​Vanaf 7 september in boxset op Streamz

‘The Rehearsal’ onderzoekt de moeite die een man zal doen om de onzekerheden van het dagelijkse leven te verminderen. Met een bouwploeg, een legioen aan acteurs en schijnbaar onbeperkte middelen, stel Nathan Fielder gewone mensen in staat om zich voor te bereiden op de grootste momenten van het leven door ze te repeteren in zorgvuldig vervaardigde simulaties van zijn eigen ontwerp. Als een enkele misstap de hele wereld zou kunnen verwoesten, waarom zou je het leven dan aan een toeval overlaten?

Het is een reeks die zich moeilijk in een paar woorden laat uitleggen en zal kijkers verward en verrukt achterlaten.

'The Disappearance of: Natalee Holloway'

​Vanaf 7 september in boxset op Streamz

In mei 2005 verdween de 18-jarige Natalee Holloway toen ze op eindexamenreis was in Aruba. ​ Tijdens een avond uit ontmoette zij de Nederlander Joran van der Sloot, die naar school ging op Aruba. In dronken toestand is Holloway met Van der Sloot in een auto meegegaan naar het strand. Sinds die avond is Holloway spoorloos. ​ Haar case kreeg heel wat media-aandacht. 'The Disappearance of Natalee Holloway', volgt vader Dave Holloway, die het zoeken naar antwoorden nooit heeft opgegeven. Samen met detective T.J. Ward voert hij op basis van nieuwe sporen een aangrijpend en inmiddels veelbesproken onderzoek om te achterhalen wat er werkelijk gebeurd is.

'True Crime Belgium: De Keldermoord'

​Vanaf 14 september op Streamz

Vanessa Luyks was moeder van drie kinderen wanneer ze in 2007 verliefd werd op Kris Groffen. Niets doet op dat moment vermoeden dat die partnerkeuze haar fataal zal worden, en hoe... In 2011 vermoordt Groffen haar en neemt een nieuwe vriendin in huis. Een alerte wijkagent voelt dat er iets niet klopt, niemand verdwijnt zo maar... Op 22 september 2011 vallen de speurders bij Groffen binnen en vinden het lichaam van Vanessa in de kelder. Tijdens het Assisenproces heeft de jury heeft enkel oog voor de feiten, tot grote spijt van Groffen deden de speurders hun werk, en grondig.

'Los Espookys' seizoen 2

​Vanaf 17 september wekelijkse stacking op Streamz

​Na drie jaar wachten keert de gekke, absurdistische en duistere komedie Los Espookys, met een overwegende Latino-cast, terug voor seizoen 2. Renaldo vormt samen met zijn naaste vrienden Los Espookys, een bedrijf dat is gebaseerd op het opwekken van spanning voor verschillende klanten. Hij wordt bijgestaan door de zusjes Úrsula en Tati, en Andrés. Tati is een tandartsassistente die zorgt voor de logistiek en uitvoering van projecten, terwijl Úrsula vreemde klusjes doet en fungeert als testpop van de groep. Andrés is Renaldo’s beste vriend en erfgenaam van een chocolade-imperium. Hij verlangt ernaar de geheimen van zijn verleden te ontsluieren terwijl hij zijn vriendje Juan Carlos Vermijdt.

'Mijn Slechtste Beste Vriendin' seizoen 3

​Vanaf 26 september dagelijkste stacking op Streamz

Goed nieuws, want ‘Mijn Slechtste Beste Vriendin’ is terug. Na twee seizoenen vol affaires, drama en geheimen, verwent Streamz met een derde seizoen over de turbulente levens van onze favoriete vriendinnen Zita (Kim Hertogs), Sally (Eva van der Gucht), Michelle (Maaike Cafmeyer), Molly (Ella-June Henrard), Nikki (Clara Cleymans) en Helena (Charlotte Anne Bongaerts). En er duiken ook nieuwe slechte en beste vriendinnen op: Charlotte Timmers ('Billie vs Benjamin'), Inge Paulussen ('Twee Zomers') en Alice Reijs ('Flikken Maastricht') maken hun opwachting in het derde seizoen. Vanaf 26 september verschijnt er elke maandag tot en met donderdag een nieuwe aflevering op Streamz.

'La Brea' seizoen 2

​Vanaf 28 september wekelijkse stacking op Streamz

Wanneer er in Los Angeles op La Brea Tar Pits en Wilshire Boulevard op mysterieuze wijze een enorm sinkhole ontstaat, worden honderden mensen, voertuigen en gebouwen de diepte in getrokken. Het scheurt een gezin in tweeën en scheidt moeder en zoon van vader en dochter. Wanneer een deel van het gezin in een onverklaarbare oerwereld terecht komt, samen met een ongelijksoortige groep vreemden, moeten ze samenwerken om te overleven en het mysterie te ontrafelen. Naarmate de serie vordert, realiseren onderzoekers zich dat de sinkholes een tijdelijk portaal vormen naar dezelfde locatie in 10.000 voor Christus. Waar zijn ze beland en is er een weg terug naar huis?

'Spider Man: No Way Home'

​​Vanaf 14 september op Streamz+

Peter Parkers hele wereld staat op z’n kop wanneer zijn oude vijand Mysterio zijn geheime identiteit aan de hele wereld onthult. Wanhopig en op de vlucht zoekt Peter een radicale en gevaarlijke oplossing om de wereld te doen vergeten dat hij Spider Man is. Hij wendt zich tot Dokter Strange, maar de spreuk gaat vreselijk mis en verbrijzelt het multiversum. Daardoor komen er vijf nieuwe monsterlijke schurken die de wereld kunnen vernietigen en ontdekt Peter wat het echt betekent om Spider Man te zijn.

'C’mon C’mon'

​Vanaf 14 september op Streamz+

De documentairemaker Johnny werkt aan zijn nieuwste project dat over getalenteerde kinderen vertelt. Wanneer hij te horen krijgt dat zijn neefje Jesse gedurende enkele weken moet opvangen, staat Johnny niet te springen. Toch haalt hij de banden aan met zijn slimme en gevoelige neef, wiens vader met een bipolaire stoornis kampt en een manische episode heeft. De reis die ze door Amerika heen maken scherpt een unieke band.

'Ophelia'

​​Vanaf 14 september op Streamz+

‘Ophelia’ is de moderne vertaling van het verhaal van Hamlet uit het perspectief van Ophelia. Ophelia is een mooie, intelligente vrouw die de aandacht weet te trekken van knappe prins Hamlet. Al snel raken de twee verwikkeld in een passionele romance terwijl het koninkrijk op de rand van oorlog saat. Wanneer Hamlet’s vader wordt vermoord en de prins begint aan een onverzadigbare zoektocht naar wraak, worstelt Ophelia om te kiezen tussen haar ware liefde en haar eigen leven.

'The United States vs. Billie Holiday'

​Vanaf 21 september op Streamz+

De legendarische Billie Holiday, één van de grootste jazzmuzikanten aller tijden, werd, en wordt nog steeds, aanbeden over heel de wereld. Door haar nummer Strange Fruit, waarin ze een aanklacht doet tegen rassenongelijkheid en racistisch geweld, werd ze jarenlang het doelwit van de Federal Department of Narcotics. De zwarte undercover-agent Jimmy Fletcher, met wie ze een tumultueuze relatie kreeg, werd op haar afgestuurd om haar te betrappen op het bezit van drugs.

'Worth'

​Vanaf 28 september op Streamz+

Enkele dagen na 9/11 wordt advocaat Kenneth Feinberg (Michael Keaton) aangesteld om het Victim Compensation Fund in goede banen te leiden. Feinberg staat voor de onmogelijke opdracht om de waarde te berekenen van de levens van de ruim 5000 slachtoffers. Gedurende drie jaar treedt hij op als bemiddelaar voor de nabestaanden, maar wordt hij ook het doelwit van hun leed en frustraties, want geen enkele cheque kan de pijn van hun verlies verzachten.

'Wild Mountain Thyme'

​Vanaf 28 september op Streamz+

De eigenzinnige boerin Rosemary heeft haar zinnen gezet op haar buurman Anthony Reilly. Maar er is wel een probleen: hun families zijn het oneens over het stuk land tussen hun boerderijen. Anthony wordt voortdurend door zijn vader gekleineerd en het wordt erger wanneer deze ermee dreigt de boerderij aan Anthony's Amerikaanse neef Adam na te laten. Gelukkig is er Rosemary bij wie hij steun vindt. Maar dan staat Adam plots voor zijn deur...