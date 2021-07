Wat brengt Streamz in augustus? Ontdek het hier!

Een zomervakantie met veel regen n sport. Dan zit je bij Streamz goed voor heel wat topseries. Niet alleen is er de nieuwe Vlaamse Streamz Original 'F*** you very, very much', maar ook de interessante docureeks rond oud-president Obama! Dit zie je in augustus bij Streamz!

'F*** you very, very much'

Vanaf 1 augustus op Streamz

'F*** you very, very much' is een herkenbare, averechtse en prettig gestoorde reeks over jezelf vinden in het tragische tijdperk van Tinder en tofu. De nieuwe reeks volgt het onstuimige stadsleven van drie hippe dertigers gespeeld door Frances Lefebure ('Charlie en Hannah gaan uit', 'Studio Tarara'), Evelien Bosmans ('Chaussée d'Amour', 'Gent West') en Daphne Wellens ('Charlie en Hannah gaan uit'); een bestaan gevuld met familie, flirten, drank en drama. 'F*** you very, very much' werd geschreven door Bert Scholiers, die samen met Jonas Govaerts ('Welp') de tiendelige serie regisseerde. Malin-Sarah Gozin ('Tabula Rasa') was executive producer van dienst.

An breekt met haar bestaan zoals het is en beslist om van dag tot dag te leven, zonder plan. Ze dumpt haar partner, neemt ontslag en neemt zich voor alleen nog maar eerlijk te zijn tegen andere mensen en zichzelf. Met alle gevolgen van dien.

'Creepshow'

Vanaf 4 augustus op Streamz en Streamz+

'Creepshow' is voer voor de absolute horrorliefhebbers. De reeks is gebaseerd op de gelijknamige horrorfilm uit 1982 van George A. Romero en geschreven door Stephen King. Het eerste seizoen werd bedolven onder positieve reacties van critici en fans.

'Obama: In Pursuit of a More Perfect Union' (docureeks)

Vanaf 4 augustus op Streamz en Streamz+

Emmy winnende regisseur Peter Kunhardt ('True Justice: Bryan Stevenson's Fight for Equality','Living with Lincoln') brengt een uitgebreide studie van Barack Obama's persoonlijke en professionele leven, waarbij hij inzoomt op zijn weg van senator voor Illinois tot 44ste president van Amerika. Leidraad is Obama's hoop op een inclusiever Amerika. In de driedelige documentaire worden archief interviews en speeches uit Obama's carrière samengebracht met de inzichten van verschillende politieke experten. Het eindresultaat is een denkoefening over de nationale identiteit van de Verenigde Staten van Amerika in het verleden en het heden.

'Storm Lara'

Vanaf 23 augustus op Streamz en Streamz+

'Storm Lara' is een vierdelige dramareeks over alle facetten van de liefde: de opwinding van pril geluk, de sleetsheid van een al wat langere relatie maar het gaat ook over jaloezie, overspel, schaamte en schuld. Ella Leyers ('Professor T.', 'De 13 Geboden') speelt Lara in haar eerste hoofdrol. Lara is een energieke 32-jarige vrouw, die altijd haar grenzen opzoekt, zowel in de liefde als in haar werk. Door haar charisma en energie komt ze vaak weg met haar onbezonnenheid, maar het lijkt erop dat deze formule niet meer lang zal werken. Haar tegenspelers worden krachtig neergezet door Wouter Hendrickx ('Cordon'), Aïcha Cissé ('Engel') en Anemone Valcke ('De Bende van Jan de Lichte').

'The Forgotten West Memphis Three'

Vanaf 25 augustus op Streamz en Streamz+

In deze true crime documentaire onderzoekt podcast host Bob Ruff de beruchte West Memphis Three-zaak opnieuw. In 1993 werden de 8-jarige jongens Stevie Branch, Michael Moore en Christopher Byers op gruwelijke wijze vermoord. Drie tieners, Damien Echols, Jason Baldwin en Jesse Miskelly, werden veroordeeld voor de moord ondanks het gebrek aan bewijs dat hen aan de zaak kon verbinden. Ze werden ervan verdacht de jongens vermoord te hebben als deel van een satanisch ritueel. De tieners hielden echter vol dat ze onschuldig waren en in 2011 werden ze - na 18 jaar - vrijgelaten vanwege nieuw DNA onderzoek. Daardoor zou de moordenaar nog steeds op vrije voeten lopen.

Ruff probeert nieuwe informatie te vinden voor de families van de slachtoffers met behulp van nieuwe technologie en onderzoeksinzichten.

'Our Friend'

Vanaf 11 augustus op Streamz+

'Our Friend' vertelt het inspirerende en buitengewone waargebeurde verhaal van de familie Teague - journalist Matt, zijn levendige vrouw Nicole en hun twee jonge dochters - en hoe hun levens overhoop worden gehaald door Nicole's hartverscheurende diagnose van terminale kanker. In dit drama kan je enkele topacteurs zien spelen zoals Dakota Johnson ('Fifty Shades of Grey', 'How to Be Single'), Jason Segel ('How I Met Your Mother', 'Sex Tape') en Casey Affleck ('Manchester by the Sea'). Terwijl Matt's verantwoordelijkheden als verzorger en ouder steeds overweldigender worden, biedt de beste vriend van het koppel, Dane, aan om te komen helpen. Als Dane zijn leven op pauze zet om bij zijn vrienden te blijven, blijkt de impact van deze levensveranderende beslissing groter en ingrijpender dan iemand zich had kunnen voorstellen.

'The Singing Club'

Vanaf 18 augustus op Streamz+

Regisseur Peter Cattaneo ('The Full Monty') inspireerde zich met dit komisch drama losjes op een echt vrouwenkoor, bijeengebracht nadat hun partners in 2009 naar Afghanistan waren uitgezonden. De twee belangrijkste vrouwen in dit feel-good verhaal zijn Lisa en Kate, gespeeld door Sharon Horgan ('Pulling', 'Catastrophe') en Kristin Scott Thomas ('Elle s'appelait Sarah', 'Mission Impossible').

'Silk Road'

Vanaf 18 augustus op Streamz+

Deze meeslepende misdaadthriller, met Nick Robinson ('Love, Simon', 'The Fifth Wave') en Jason Clarke ('Zero Dark Thirty', 'Brotherhood') in de hoofdrol, is geïnspireerd op ware gebeurtenissen en volgt de opkomst en ondergang van Silk Road, de beruchte darknet-site die een aardbeving teweegbracht op het World Wide Web. Jong, idealistisch en gedreven om te slagen, creëert Ross Ulbricht de eerste ongereguleerde marktplaats van het internet. Maar wanneer Silk Road uitgroeit tot een miljoenenpijplijn voor illegale drugs, komt Ross in aanvaring met Rick Bowden, een beruchte en gevaarlijk onvoorspelbare DEA-agent, die alles in zijn macht gebruikt om Rod te pakken te krijgen.

'Cosmic Sin'

Vanaf 28 augustus op Streamz+

Bruce Willis ('Die Hard', 'Ocean's Twelve') en Frank Grillo ('The Purge', 'Cosmic Sin') spelen de hoofdrollen in dit nieuwe sci-fi avontuur dat zich afspeelt in het jaar 2524, vierhonderd jaar nadat de mens de buitenplaneten begon te koloniseren. Gepensioneerd militair generaal James Ford (Willis) wordt weer in dienst geroepen nadat soldaten op een afgelegen planeet worden aangevallen door een vijandige buitenaardse vloot. De dreiging tegen de mensheid escaleert in een onvermijdelijke interstellaire oorlog. Generaal Ford werkt samen met generaal Eron Ryle (Grillo) en een team van elite soldaten in een race om de dreigende aanval te stoppen voordat het te laat is.

'The Human Voice'

Vanaf 31 augustus op Streamz+

'The Human Voice' is een aangrijpende kortfilm, geschreven en geregisseerd door Pedro Almodóvar ('La Piel que Habito', 'Dolor y Gloria'), met in de hoofdrol Tilda Swinton ('The Grand Budapest Hotel', 'A Bigger Splash'). De film is gebaseerd op het toneelstuk 'La Voix Humaine' van de Franse toneelschrijver Jean Cocteau en is de eerste Engelstalige film van Almodóvar. In dit drama dat de onzekerheden van de lockdown weerspiegelt speelt Swinton een vrouw die door haar minnaar in de steek gelaten wordt. De film sleept je mee met de hartverscheurende emoties van Swinton en geeft de indruk dat je precies naar een toneelvoorstelling aan het kijken bent door de theatrale filmstijl van Almodóvar .