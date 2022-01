Wat brengt januari naar Disney+?

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star, n exclusieve Disney+ en Star Originals. Hierbij een overzicht van wat er in januari staat te gebeuren op het platform.

ETERNALS - De strijd tegen de Deviants

'Eternals' van Marvel Studios volgt een groep helden van voorbij de sterren die de Aarde hebben beschermd sinds de geboorte van de mens. Wanneer monsterlijke wezens waarvan men dacht dat ze waren uitgestorven, Deviants genaamd, op mysterieuze wijze terugkeren worden de Eternals gedwongen zich te herenigen om de mensheid opnieuw te verdedigen.

'Eternals' heeft een uitstekende cast. Met onder meer: Gemma Chan als de menslievende Sersi, Richard Madden als de almachtige Ikaris, Kumail Nanjiani als kosmisch aangedreven Kingo, Lia McHugh als Sprite, een eeuwig jonge oude ziel, en Brian Tyree Henry als intelligente uitvinder Phastos. Schitteren ook in 'Eternals': Lauren Ridloff als de supersnelle Makkari, Barry Keoghan als afstandelijke eenling Druig, Don Lee als de almachtige Gilgamesh, Kit Harington als Dane Whitman, Salma Hayek als wijze spirituele leider Ajak en Angelina Jolie als de felle krijger Thena. Chloé Zhao regisseert de film en Kevin Feige en Nate Moore zijn de producenten, met Louis D'Esposito, Victoria Alonso en Kevin de la Noy als uitvoerende producenten. Het scenario is van Chloé Zhao, Chloé Zhao & Patrick Burleigh en Ryan Firpo & Kaz Firpo, naar een verhaal van Ryan Firpo & Kaz Firpo.

Vanaf 12 januari.

A Monkey in a suit? - MARVEL'S HIT MONKEY

Originele serie

Nadat zijn stam werd uitgemoord, bundelt een Japanse sneeuwaap zijn krachten met de geest van een Amerikaanse sluipmoordenaar. Samen banen ze zich al vechtend een weg door de onderwereld van Tokyo.

Vanaf 26 januari.

BIG SKY SEASON 2

Originele serie

Wanneer privédetectives Cassie Dewell en Jenny Hoyt weer samen gaan werken om een autowrak net buiten Helena, Montana, te onderzoeken, ontdekken ze al snel dat de zaak niet zo eenvoudig is als het lijkt. Terwijl ze het raadsel van het ongeluk ontrafelen stoten ze op een groep nietsvermoedende tieners, een jongen die in het verleden flirtte met Jenny en een buitenstaander die op zoek is naar antwoorden.

Vanaf 5 januari.

De terugkeer van hiphoplegendes uit de jaren 90 - QUEENS

Originele serie

'Queens' volgt vier vrouwen van in de veertig die na jaren zonder contact weer samenkomen voor een kans om de roem en swagger terug te vinden die ze hadden als de Nasty Bitches, hun groep uit de jaren 90 die van hen legendes maakte in de hiphopwereld. De serie wordt geproduceerd door ABC Signature, een onderdeel van Disney Television Studios.

Vanaf 19 januari.

Baanbrekende vrouwen - SPECIAL: THE REAL QUEENS OF HIP HOP

'The Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed the Game' werpt een diepgaande blik op de evolutie en invloed van vrouwelijke mc’s en rappers, verteld door de baanbrekende artiesten die een muzikaal en cultureel rijk hebben helpen creëren. Met een all-female interview lineup, van pioniers uit de jaren 70 en 80, tot charttoppers uit de jaren 90 en 00 en de sterren van vandaag. Deze grensverleggende vrouwen praten over de grootste momenten in hun carrière en geven een kijkje achter de schermen van hun persoonlijke verhalen.

Vanaf 14 januari.

THE WORLD ACCORDING TO JEFF GOLDBLUM SEIZOEN 2

Disney+ Original serie

Jeff Goldblum is terug met gloednieuwe afleveringen. In dit nieuwe seizoen van de National Geographicreeks brengt Jeff Goldblum verrassende geheimen achter tal van thema’s aan het licht. Terwijl hij een nieuwe cast van fantastische personages ontmoet, van gepassioneerde fans tot deskundigen die levensveranderende nieuwe technologie onthullen, ontdekt Jeff hoe deze onderwerpen de wereld waarin we leven hebben gevormd.

Vanaf 19 januari.

Meer series op Disney+ deze maand

'American Dad' S17

Te streamen vanaf 5 januari

'Keeping Faith' S1-3

Te streamen vanaf 5 januari

'mixed-ish' S2

Te streamen vanaf 12 januari

'grown-ish' S3

Te streamen vanaf 12 januari

'Family Guy' S19

Te streamen vanaf 19 januari

'The Chi' S1-3

Te streamen vanaf 5 januari

'A Confession'

Te streamen vanaf 5 januari

'Station 19' S4

Te streamen vanaf 12 januari

'Bob’s Burgers' S12

Te streamen vanaf 19 januari

'The Resident' S5

Te streamen vanaf 26 januari

Meer films op Disney+ deze maand

'Antlers'

Te streamen vanaf 5 januari

'Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)'

Te streamen vanaf 14 januari

'Gone Girl'

Te streamen vanaf 14 januari

'A Hidden Life'

Te streamen vanaf 21 januari

'The Revenant'

Te streamen vanaf 21 januari

'Jojo Rabbit'

Te streamen vanaf 28 januari