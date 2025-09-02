Wanneer elke seconde telt: 'Helden van Hier: De MUG' rukt uit voor zware val van paard

Wanneer elke seconde telt, stijgt de MUG-helikopter op. In nieuwe afleveringen van 'Helden van Hier: De MUG Heli' volgt de camera het enige MUG-team in Vlaanderen dat dag en nacht met een helikopter uitrukt om levens te redden.

In de eerste aflevering haasten spoedarts Bart en spoedverpleegkundige Heidi zich naar Jabbeke, waar een ruiter zwaar ten val kwam van haar paard. 'We weten dat ongevallen met paarden, koeien of andere dieren vaak ernstig zijn door de kracht en het gewicht dat die dieren hebben', klinkt het bij Bart.

Helden van hier: De MUG heli op tv

De MUG-helikopter rukt uit voor een verkeersongeval met twee motorrijders en een auto. Het PIT-team krijgt intussen een oproep in het Boudewijn Seapark. Daar draait een familie-uitstap anders uit dan verwacht.

Reportagereeks door de ogen van spoedartsen en -verplegers die uitrukken met de enige MUG-helikopter in Vlaanderen.

