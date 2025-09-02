Wanneer elke seconde telt: 'Helden van Hier: De MUG' rukt uit voor zware val van paard
Wanneer elke seconde telt, stijgt de MUG-helikopter op. In nieuwe afleveringen van 'Helden van Hier: De MUG Heli' volgt de camera het enige MUG-team in Vlaanderen dat dag en nacht met een helikopter uitrukt om levens te redden.
In de eerste aflevering haasten spoedarts Bart en spoedverpleegkundige Heidi zich naar Jabbeke, waar een ruiter zwaar ten val kwam van haar paard. 'We weten dat ongevallen met paarden, koeien of andere dieren vaak ernstig zijn door de kracht en het gewicht dat die dieren hebben', klinkt het bij Bart.
'Helden van Hier: De MUG Heli', dinsdag 2 september om 21.45 uur bij VTM.
