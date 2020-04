Waar zijn die handjes? Regi zit op hete kolen in 'Liefde voor Muziek'

1 miljoen, dat is het codewoord voor 'Liefde voor Muziek'. De eerste drie afleveringen werden ondertussen bekeken door meer dan 1 miljoen kijkers. En ook de covers weten Vlaanderen naast het scherm te bekoren.

Het nummer 'Kom wat dichterbij' van Regi ft. Jake Reese & OT werd ondertussen al meer dan 1 miljoen keer bekeken op Youtube en meer dan 1 miljoen keer gestreamd op Spotify. Het was afgelopen week ook één van de meest gedraaide tracks op de Vlaamse radiozenders. Nu maandag, 20 april om 20.35 uur, zit Regi zelf op hete kolen wanneer zijn hits onder handen worden genomen. 'Waar zijn die handjes is trouwens een uitspraak die ik zelf nooit heb gedaan, al verwacht ik wel dat het op mijn grafzerk zal staan', lacht Regi.

25 keer het Sportpaleis uitverkopen en meer dan 30 Top 10-hits in Vlaanderen: Regi heeft geen introductie meer nodig. Zowel in binnen- als buitenland is hij een graag geziene gast. Zijn succes startte met 'La Vache' van Milk Inc. Als producer werkte hij vervolgens samen met een eindeloze lijst aan artiesten en als DJ kleurde hij menig festival, van Rock Werchter tot Tomorrowland. Regi scoorde zijn eerste nummer 1 als solo-artiest met 'Where Did You Go (Summer Love)'. En die hit neemt Karen Damen deze keer onder handen. 'Ik heb super veel zenuwen, niet voor het nummer, maar wel voor het idee erachter', zegt Karen.

In 2018 scoorde Regi zijn grootste hit tot nu toe met de feelgood track 'Ellie', een ode aan zijn oudste dochter. Het nummer is niet alleen populair bij het brede publiek, het blijkt ook de meest gegeerde song onder de artiesten. Het zijn Tom en Kato van The Starlings die de eer krijgen om het nummer te bewerken. Tom doet dat met zijn gitaar in de hand en Kato kruipt voor deze versie zelf achter de piano.

Wanneer André Hazes aan de beurt is, hoopt Regi stiekem dat die één van zijn dansnummers heeft ingeruild voor een echte 'schlager'. André is alvast erg zenuwachtig om zijn versie van 'When it comes to Love' te brengen. Worden de wensen van Regi ingevuld?

Na de emotionele song die André Hazes vorige week opdroeg aan zijn overleden vader brengt ook Gene Thomas een eerbetoon aan zijn overleden 'muzikale broer' Wim Claes. Hij kleedde het nummer 'Feel the Love', dat Gene samen met Regi en Stan Van Samang schreef, volledig uit. En ook Peter van Mama's Jasje kiest voor een nummer van Regi en Stan Van Samang: Hang On. De 'prins van het woord' zette de originele lyrics om tot een Nederlandstalige versie met de nieuwe titel 'Waarom?'.

Bij Sean was er geen twijfel over zijn nummerkeuze. Hij brengt een remake van 'Ordinary', een hit van Regi en Milo Meskens. Sean heeft er heel hard naar uitgekeken en bij Regi zijn de 'allez's', 'wauw's' en 'ow jo's' nauwelijks te tellen wanneer hij het nummer hoort. En Kato? Die is vooral verbaasd over de hoge noten die Sean neerzet.

Afsluiten doet Regi op zijn eigen, herkenbare manier: met veel ambiance. 'Ik ben een geweldige fan van 90’s R&B en HipHop en ik wil vooral dat iedereen danst!' Samen met Alex Alexander - de zanger van 'Where Did You Go' - brengt hij op Regi-wijze het nummer 'No Diggity' van Blackstreet. En hij zingt ook zelf mee als backing vocal...

'Liefde voor Muziek', maandag 20 april om 20.35 uur bij VTM.