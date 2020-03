'VTM NIEUWS Special': 'Uw leven in quarantaine'

Nu de regering nieuwe en strengere maatregelen heeft genomen om de coronacrisis te bezweren, hebben Vlamingen nog meer vragen dan daarvoor. VTM zendt daarom vanavond, woensdag 18 maart, om 22.50 uur een 'VTM NIEUWS Special' uit waarin Stef Wauters dieper ingaat op persoonlijke en praktische vragen van de kijkers.

Het zal er onder meer gaan over werk en budget, eenzaamheid, kinderen en voeding. Hoe pak je telewerken het best aan? Hoe scheid ik werk van gezin? En hoe blijf ik toch bewegen tijdens een quarantaine? De 'VTM NIEUWS Special' is vanaf 22.50 uur te volgen bij VTM, op VTM GO en via HLN.be.

VTM NIEUWS-anker Stef Wauters: 'Naast de expertise van artsen en wetenschappers, vinden we het bij VTM NIEUWS ook erg belangrijk om een antwoord te bieden op praktische vragen uit het persoonlijke leven van Vlamingen. Vanavond gaan we die vragen proberen te beantwoorden met experts en coaches die concrete tips geven.'

Stef ontvangt experts als Lieven Maesschalck, Dirk De Wachter, Elke Geraerts en Sarah Van Gysegem. Zij beantwoorden vragen die de Vlamingen massaal hebben ingestuurd.

'VTM NIEUWS Special', woensdag 18 maart om 22.50 uur bij VTM, op VTM GO en via HLN.be.