'En toen was er new wave': over het ontstaan en de impact van de Belgische 'nieuwe golf'
Vrijdag in 'Nomaden': 'Destination Ghana – Pim'
Alles of niets in de callback van 'So You Think You Can Dance': 'Dance For Your Life' beslist wie nog kans maakt op de studioshows

Vrijdag in 'Nomaden': 'Destination Ghana – Pim'

woensdag 15 april 2026

Pim groeide op in Mechelen bij een pleeggezin dat haar later adopteerde. Haar biologische moeder kampte met een psychische aandoening en bezorgde Pim als tiener een brief met de naam en het telefoonnummer van haar biologische vader.

Ze ontving ook een postkaart van een man uit Ghana. Op dat moment schonk ze er geen aandacht aan, tevreden met het leven dat ze had.


Nu, op volwassen leeftijd, wordt ze geconfronteerd met een identiteitscrisis. Ze wil begrijpen waar ze vandaan komt, hoe ze in een pleeggezin terechtkwam, wat er met haar ouders is gebeurd en waarom haar vader haar niet zelf kon opvoeden. Met alleen de oude brief en de postkaart als aanknopingspunten zoekt ze hulp bij een vriend en filmmaker Adams Mensah, die Ghanese roots heeft en ervaring met gelijkaardige verhalen.

Hun zoektocht begint bij haar adoptieouders in Mechelen en leidt hen naar Ghana, waar haar vader vandaan komt. Het wordt een reis naar haar afkomst, haar familie en de hoop om eindelijk haar ware identiteit te ontdekken.

'Nomaden', vrijdag 17 april om 20.30 uur op VRT Canvas.


Charlie ontdekt onder zijn huis een geheim hoofdkwartier dat van een mysterieuze superheld lijkt te zijn. Samen met zijn vrienden gaat hij op onderzoek uit, maar hun avontuur verandert in een nachtmerrie wanneer de plek aangevallen wordt door slechteriken. Om het hoofdkwartier te verdedigen en de wereld te redden, moeten Charlie en zijn vrienden hun krachten bundelen en elk hulpmiddel inzetten dat ze kunnen vinden.

'Secret Headquarters', film uit 2022 met oa. Owen Wilson, om 20.35 uur op VTM 3.

