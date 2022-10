Vrijdag in 'Kampioenenjaar': Duivels duo

KRC Genk begint als een wervelwind aan het seizoen. Het blijft ongeslagen en scoort aan de lopende band. Vooral het spitsenduo valt op. Jelle Vossen en Marvin Ogunjimi zijn twee jongens uit de Genkse jeugd, over wie voor het seizoen twijfels bestonden of ze het wel zouden kunnen maken bij Genk.

Onder de vleugels van Frank Vercauteren stijgen ze boven zichzelf uit. Ze schoppen het zelfs tot Rode Duivel. In de interland tegen Kazachstan start Vossen aan de zijde van de 17-jarige Romelu Lukaku, maar die laatste vindt zijn draai niet bij de nationale ploeg. Bij de rust mag Ogunjimi hem komen vervangen. Twintig minuten later staat het 0-2 voor de Belgen: twee keer een actie van Vossen, twee keer een doelpunt van Ogunjimi.

'Individueel waren wij geen Lukaku, maar wat we samen brachten was van een ander niveau', aldus Marvin Ogunjimi.

Tegen Oostenrijk mogen de twee Genkies starten. Het wordt een memorabele match, die de geschiedenis zal ingaan als een van de kantelpunten in de recente geschiedenis van de Rode Duivels. Bondscoach Georges Leekens buigt tien jaar aan negativiteit om in een geweldige groepssfeer en legt dat jaar de basis (of toch voor 90%) van de 'gouden generatie' die in de jaren nadien zal volgen. Al gooiden een vriendschappelijke interland in Rusland en een krakkemikkig vliegtuig bijna roet in het eten.

'Voor hetzelfde geld is er nu, in plaats van hoop op een wereldbeker, een herdenkingsdienst om de zoveel jaar', vertelt Peter Vandenbempt, voetbalanalist Sporza.

Met getuigenissen van onder meer Marvin Ogunjimi, Jelle Vossen, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Frank Vercauteren, Georges Leekens, Toby Alderweireld, Christian Benteke, Steven Defour en Peter Vandenbempt.

'Kampioenenjaar', vrijdag 21 oktober om 21.20 uur op Canvas.