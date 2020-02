Vriendschappen wankelen in 'Expeditie Robinson'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

De beslissing bij de eerste eliminatie was duidelijk. De leden van Kamp Noord vergoelijken hun keuze en keren terug naar hun eiland. Maar waar ze dachten Acha naar huis te hebben gestuurd, pakt het anders uit.

Een nieuw onderdeel van 'Expeditie Robinson' zou wel eens alles door elkaar kunnen schudden.

'Expeditie Robinson' is geen vakantie op een tropisch eiland

De expeditie is nu enkele dagen ver, maar zit iedereen hier wel op zijn plaats? Sommigen blijken het vuur maken nog niet onder de knie te hebben. Anderen frustreren hun groep of lijken zich niet bezig te houden met rantsoeneren. Expeditie Robinson is geen vakantie, iedereen moet opletten.

De tweede immuniteitsproef laat niet op zich wachten. De Belgen gaan na twee overwinningen vol overtuiging de uitdaging aan, maar is dit hoogmoed of een terechte ingesteldheid? Misschien vindt Kamp Noord zijn tweede adem? Gaat het trouwens niet allemaal wat te vlot tijdens 'Expeditie Robinson' dit jaar? Blessures liggen altijd op de loer.

Na de tweede proef volgt het nieuwe kampvuurmoment. De keuze voor de eliminatie vindt plaats in een bijna grimmige sfeer. Wie moet je nog geloven? 'Iedereen is een roddelaar', horen we.

'Expeditie Robinson', donderdag 6 februari om 20.35 uur bij VIER.